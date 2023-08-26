Advertisement
LIGA INDONESIA

Thomas Doll Marah-Marah Waktu Konferensi Pers Persija Jakarta Diserobot Dewa United

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |01:40 WIB
Thomas Doll Marah-Marah Waktu Konferensi Pers Persija Jakarta Diserobot Dewa United
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. (Foto: Instagram/Persija)
A
A
A

TANGERANG – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll sempat marah-marah usai pertandingan antara timnya melawan Dewa United di Indomil Arena, Tangerang, pada Jumat 25 Agustus 2023 malam WIB. Sudah kesal karena Persija takluk 0-2, Doll pun dibuat semakin emosi karena waktu konferensi pers yang seharusnya milik Persija justru diambil oleh Dewa United.

Perlu diketahui, memang biasanya tim tamu akan mendapatkan jatah waktu konferensi pers lebih dulu baru tim tuan tumah. Namun, usai laga pekan ke-10 Liga 1 2023-2024 itu Persija justru dijadwalkan menggelar pertemuan dengan wartawan itu setelah Dewa United.

Hal itulah yang membuat Doll emosi, karena menurutnya seharusnya tim tamu melakukan konferensi pers terlebih dahulu. Juru taktik asal Jerman itu tak segan-segan meluapkan kekesalannya atas hal tersebut.

Saat memasuki ruangan konferensi pers, Doll langsung bertanya dengan nada yang cukup tinggi. Ia tampak tak senang dengan keputusan waktu konferensi Persija diambil Dewa United.

Thomas Doll usai laga Dewa United vs Persija Jakarta

"Kenapa kami konferensi pers belakangan? Apa alasannya? Biasanya tim tamu terlebih dahulu? Apa masalahnya?" tanya Doll saat baru memasuki ruangan konferensi pers di Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (26/8/2023).

Akan tetapi, setelah marah-marah Doll tetap menjalani konferensi pers dan melakukan tanya jawab dengan para awak media. Konferensi pers pun berjalan selama kurang lebih 15 menit.



      
