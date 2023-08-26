Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kemenangan atas Persija Jakarta Akhiri Rentetan Hasil Buruk Dewa United, Jan Olde Puas

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |01:25 WIB
Kemenangan atas Persija Jakarta Akhiri Rentetan Hasil Buruk Dewa United, Jan Olde Puas
Dewa United puas bukan main usai mampu mengalahkan Persija Jakarta 2-0. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
A
A
A

TANGERANG – Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink merasa senang bukan main usai timnya menang 2-0 atas Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024, pada Jumat 25 Agustus 2023 malam WIB. Baginya kemenangan itu tak hanya sekadar tiga poin, tapi juga mengakhiri rentetan buruk yang tengah dirasakan Dewa United.

Sebagaimana diketahui, Tangsel Warriors -julukan Dewa United- belum pernah menang sejak laga pekan kelima, yang bererari pada akhir Juli lalu. Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan baru berhasil meraih kemenangan lagi saat menjamu Persija di Indomilk Arena, Tangerang.

Sehingga tidak heran Jan Olde mengaku senang usai Dewa United vs Persija berakhir. Baginya Jan Olde, kemenangan atas Persija menjadi begitu penting untuk mentalias anak buahnya.

"Saya sangat senang untuk para pemain, suporter, dan juga ofisial tim. Karena kami membutuhkan kemenangan ini," ungkap Riekerink seusai laga, Jumat (25/8/2023).

"Pujian untuk anak asuh saya, moral mereka tidak pernah turun, kami sangat fokus melewati proses," tambahnya.

Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink (Gazza/MPI)

Menurut Jan Olde, kemenangan atas Persija sangat dibutuhkan para pemainnya setelah melewati lima laga tanpa tiga poin. Riekerink mengatakan bahwa pada akhirnya sepak bola ialah tentang siapa yang bisa menang.

"Kami memiliki beberapa pertandingan yang seharusnya bisa menang, tetapi kami tidak bisa memanfaatkan itu," sambung Jan Olde Riekerink.

