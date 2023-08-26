Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

AS Roma Dirumorkan Rekrut Romelu Lukaku, Ini Respons Jose Mourinho

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |20:04 WIB
AS Roma Dirumorkan Rekrut Romelu Lukaku, Ini Respons Jose Mourinho
Romelu Lukaku saat memperkuat Inter Milan musim lalu (Foto: Twitter)
A
A
A

ROMA – AS Roma dirumorkan akan merekrut striker Chelsea, Romelu Lukaku. Mendengar kabar tersebut, pelatih AS Roma, Jose Mourinho mengaku senang timnya akan ketambahan pemain penyerang baru.

Seperti diketahui, Chelsea masih berupaya keras untuk menjual Lukaku pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berpaspor Belgia itu nampaknya tidak akan masuk dalam rencana pelatih Chelsea Mauricio Pochettino.

Hal itu terbukti setelah The Blues -julukan Chelsea- tidak memasukkan nama Lukaku dalam dua pertandingan awal di Liga Inggris. Pemain berusia 30 tahun itu ditepikan kendati masih memiliki kontrak dengan Chelsea.

Setelah isu merapat ke Juventus dan Inter Milan sirna, Lukaku kini dikabarkan sedang didekati oleh I Giallorossi -julukan AS Roma. Pemain berkepala plontos itu kabarnya akan direkrut, namun dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Mendengar kabar tersebut, Mourinho mengaku sangat senang timnya akan kedatangan amunisi baru di lini depan. Apalagi, AS Roma sebentar lagi akan menyelesaikan transfer Serdar Azmoun dari Bayer Leverkusen.

“Kesepakatan (Romelu) Lukaku? Klub mengatakan kepada saya bahwa kami akan merekrut satu striker lagi setelah Serdar Azmoun dan itu membuat saya bahagia,” kata Mourinho dilansir dari akun twitter Fabrizio Romano (@FabrizioRomano), Jumat (25/8/2023).

