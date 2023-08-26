Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Celta Vigo vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Jude Bellingham Cetak Gol Lagi, Los Blancos Menang 1-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |04:39 WIB
Hasil Celta Vigo vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Jude Bellingham Cetak Gol Lagi, <i>Los Blancos</i> Menang 1-0
Real Madrid menang 1-0 atas Celta Vigo di Liga Spanyol 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

VIGO Real Madrid memetik kemenangan di kandang Celta Vigo pada laga pekan ketiga Liga Spanyol 2023-2024, Sabtu (26/8/2023) dini hari WIB. Bermain di Stadion Balaidos, Vigo, tim berjuluk Los Blancos itu menang 1-0 berkat gol yang dicetak Jude Bellingham di menit 81.

Kemenangan itu lantas membuat Madrid memimpin klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024 dengan sempurna alias tak terkalahkan dan meraih 9 poin. Sementara Celta harus puas berjerembeb di posisi 16 dengan 1 poin.

Jalannya Pertandingan

Bermain di kandang lawan, Madrid mendominasi penguasaan bola dan jalannya pertandingan. Namun, bila membicarakan peluang, tak banyak kesempata emas yang dicetak oleh tim asuhan Carlo Ancelotti tersebut.

Laga pun berjalan cukup alot dan kedua tim harus rela menutup babak pertama dengan skor sama kuat 0-0. Madrid yang berupaya menang pun pada akhirnya mulai menurunkan dua gelandang senior, Luka Modric dan Toni Kroos di tengah babak kedua.

Celta Vigo vs Real Madrid (Reuters)

Terus menyerang, Madrid akhirnya mendapatkan hadian penalti dari wasit karena Rordygo Goes dilanggar sang kiper, Ivan Villar di kotak terlarang. Rodrygo pun dipercaya untuk menendang bola.

Sayangnya pesepakbola berusia 22 tahun itu justru gagal mencetak gol. Sebab Villar dapat menepis tendangan dari pemain asal Brasil tersebut.

Halaman:
1 2
      
