HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Arsenal vs Fulham di Liga Inggris 2023-2024: The Gunners Ditahan 2-2 oleh 10 Orang Pemain The Cottagers

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |23:23 WIB
Hasil Arsenal vs Fulham di Liga Inggris 2023-2024: The Gunners Ditahan 2-2 oleh 10 Orang Pemain The Cottagers
Arsenal tertahan 2-2 kontra Fulham (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Arsenal vs Fulham di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang digelar di Emirates Stadium, Sabtu (26/8/2023) berakhir dengan skor 2-2.

The Gunners -- julukan Arsenal -- sempat tertinggal karena gol cepat Andreas Pereira. Namun sukses membalikkan skor melalui penalti Bukayo Saka (70') dan gol Eddie Nketiah (72'). Namun, The Cottagers -- julukan Fulham -- menyamakan skor melalui Joao Palhinha (87')

Arsenal vs Fulham

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Fulham menciptakan kejutan pada saat laga baru berlangsung semenit. Mereka mencetak gol cepat melalui Andreas Pereira.

The Gunners pun meningkatkan serangan karena tertinggal. Namun, kesulitan untuk menyamakan skor.

Fulham pun cukup solid dalam menahan gempuran Arsenal dalam laga itu. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim tak bisa menambah gol. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Babak Kedua

Arsenal langsung tampil menekan barusan pertahanan Fulham. Peluang demi peluang pun tercipta untuk asuhan Mikel Arteta tersebut.

Arsenal akhirnya sukses menyeimbangkan skor setelah mendapatkan penalti pada menit ke-70. Bukayo Saka melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selang dua menit, Arsenal makin percaya diri dan berhasil berbalik unggul atas Fulham. Itu setelah Nketiah mencetak gol pada menit ke-72.

Halaman:
1 2
      
