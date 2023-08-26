Chelsea Sikat Luton Town, Mauricio Pochettino Senang The Blues Tampil Solid

LONDON - Pelatih Chelsea, Mauricio Pochetino, gembira melihat anak asuhnya tampil solid pada laga pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024 kontra Luton Town. Ia lantas memuji penampilan The Blues dalam laga itu.

Seperti diberitakan, Chelsea menghantam Luton Town 3-0 di Stadion Stamford Bridge, Sabtu (26/8/2023) dini hari WIB. Raheem Sterling mencetak brace (17', 68') dan satu gol lainnya disarangkan Nicolas Jackson (75’).

Usai laga, Pochettino sangat senang sekaligus melempar pujian kepada anak asuhnya atas kemenangan ini. Maklum, ini adalah kemenangan perdana setelah imbang 0-0 dengan Liverpool di pekan perdana, dan minggu lalu disikat West Ham United 1-3.

"Sangat senang. Semua pujian untuk para pemain. Saya sangat senang karena penting untuk memiliki perasaan menang lagi. Senang dengan tiga poin, penampilan yang solid dan layak diterima,” kata Pochettino, dilansir dari BBC, Sabtu (26/8/2023).

Pria asal Argentina itu puas dengan performa anak asuhnya yang tampil sangat solid. Pochettino mengakui dengan permainan seperti melawan Luton, Chelsea sangat layak meraih poin penuh.

“Hal yang penting adalah kami sangat solid, kami memiliki disiplin yang baik dan tanpa bola kami bertahan dengan sangat baik. Tentu saja kami menciptakan peluang dan sangat pantas mendapatkan kemenangan,” tukas Pochettino.