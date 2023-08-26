Arsenal vs Fulham: Mikel Arteta Pastikan Gabriel Jesus Siap Main

Sempat absen karena cedera lutut, Gabriel Jesus siap kembali perkuat Arsenal saat hadapi Fulham (Foto: Reuters)

LONDON – Arsenal menjamu Fulham di pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024. Jelang laga tersebut, Mikel Arteta memastikan penyerang andalannya, Gabriel Jesus siap dimainkan.

Seperti diketahui, Jesus sebelumnya menderita cedera lutut dan harus absen dalam tiga pertandingan krusial The Gunners -julukan Arsenal. Pemain asal Brasil itu harus absen dari pertandingan kontra Manchester City (Community Shield), Nottingham Forest, dan Crystal Palace.

Hilangnya sosok Gabriel Jesus tentu berpengaruh besar untuk ketajaman lini depan Arsenal. Faktanya, dalam tiga pertandingan itu, Arsenal hanya mampu mencetak empat gol secara total.

Kini, Jesus sudah kembali tersedia usai berlatih menjelang pertandingan melawan Fulham akhir pekan ini. Arteta mengungkapkan sangat senang Jesus berpeluang besar kembali bermain dalam laga tersebut.

“Kami benar-benar bahagia. Tentu saja, ini merupakan langkah baik baginya setelah pra-musim dimana dia harus menjalani operasi lagi, tapi dia terlihat sangat tajam, dan berlatih seminggu penuh. bagus, jadi dia siap berangkat,” kata Arteta dilansir dari laman resmi Arsenal, Jumat (25/8/2023).

"Mari kita lihat! (apakah dia akan diturunkan sebagai starter). Ini adalah kabar baik,” sambungnya.