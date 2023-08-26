Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Cetak Brace ke Gawang Luton Town, Raheem Sterling Targetkan Jadi Top Skor Chelsea Musim Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |10:05 WIB
Cetak Brace ke Gawang Luton Town, Raheem Sterling Targetkan Jadi Top Skor Chelsea Musim Ini
Raheem Sterling mencetak gua gol ke gawang Luton Town di pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Raheem Sterling mencetak brace (dua gol) pada laga melawan Luton Town di pekan ke-3 Liga Inggris 2023-2024. Usai mencatatkan hasil manis itu, Sterling tampak percaya diri dengan mengusung target menjadi pencetak gol terbanyak The Blues -julukan Chelsea- di musim ini.

Chelsea menang 3-0 kala menjamu Luton Town di Stadion Stamford Bridge, London, Sabtu (26/8/2023) dini hari WIB. Sterling bisa dibilang menjadi bintang di laga tersebut karena sukses menyumbang dua gol pada menit ke-17 dan ke-68. Lalu satu gol lainnya dicetak Nicolas Jackson di menit ke-75.

Tentunya, torehan dua gol ini membuat Sterling semakin percaya diri menatap laga-laga selanjutnya. Mantan pemain Manchester City ini mengakui kalau mematok target untuk bisa menjadi top skor Chelsea di musim ini. Dia pun sangat siap memberikan segalanya agar mewujudkan targetnya itu.

“Itu adalah target yang harus saya tentukan sendiri (menjadi pencetak gol terbanyak Chelsea musim ini). Itu adalah sesuatu yang saya tahu bisa saya lakukan,” papar Sterling, dikutip dari BBC, Sabtu (26/8/2023).

“Jika saya 100 persen melakukan sesuatu, saya tahu apa yang bisa saya lakukan dan itulah yang saya lakukan tahun ini, hanya 100 persen fokus mencetak gol dan membantu tim saya,” tambahnya.

Seperti kita tahu, Sterling bisa dibilang mengalami masa sulit ketika didatangkan dari Man City pada bursa transfer musim panas lalu. Dia yang diharapkan bisa menjadi juru gedor, tapi justru penampilannya tidak konsisten. Meskipun memang hal itu tak luput dari cedera-cedera yang dia derita di musim lalu.

Halaman:
1 2
      
