HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Muhammad Ferarri, Andalan Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2023 Walaupun Sedang Pendidikan Polisi

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |23:17 WIB
Kisah Muhammad Ferarri, Andalan Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2023 Walaupun Sedang Pendidikan Polisi
Muhammad Ferarri, bek Timnas Indonesia U-23 yang sedang menempuh pendidikan kepolisian (Foto: Instagram/ferarrimuhammad)
A
A
A

KISAH Muhammad Ferarri menarik untuk disimak. Dia merupakan bek muda Timnas Indonesia U-23 yang menempuh pendidikan kepolisian.

Keputusan tersebut tentu diambil dengan pertimbangan yang sangat matang. Meski hal itu disesali oleh Thomas Doll selaku pelatih Persija, klub bola yang menaunginya saat ini.

Muhammad Ferarri

Sang pelatih memang berat, bahkan dia telah meminta Ferrari untuk tidak pergi. Namun, keputusannya nampak sudah bulat.

Pria kelahiran Jakarta, 21 Juni 2003 itu memang kini tergabung dalam klub sepakbola yang dijuluki Macan Kemayoran itu. Terhitung sejak laga pekan keempat Liga 1 2023-24, pemain berusia 20 tahun itu tidak lagi terlihat dalam skuad Persija karena mengikuti pendidikan kepolisian.

Namun, beberapa saat kemudian, Ferarri ikut dalam skuad Timnas Indonesia U-23 yang tampil di Piala AFF U-23 2023. Dia bahkan menjadi andalan untuk pelatih Shin Tae-yong.

Karier Muhammad Ferrari

Muhammad Ferarri memulai karier di sepakbola sejak membela Persikabo junior pada pada Januari 2018 hingga 2019. Dia main begitu apik hingga menjadi sorotan ketika berhasil membela Timnas U-19 di Piala AFF U-19. Dia bermain lugas dan tidak tergantikan di lini belakang.

Penampilan Ferarri di Timnas Indonesia U-19 memukau pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. Kemudian, dia dipromosikan ke tim senior Persija pada Agustus 2020.

Di klub Persija Jakarta, Ferrari 22 kali menjadi starter dan sekali sebagai pengganti pada musim 2022-2023. Lagi-lagi dengan keahliannya mengolah si kulit bundar membuat

Shin Tae Yong terpikat dan memanggilnya untuk berlaga di Piala AFF 2022. Sayangnya, dia gagal menembus skuad final.

Halaman:
1 2
      
