Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Robi Darwis, Miliki Lemparan Maut Pratama Arhan dan Bisa Bermain Berbagai Posisi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |22:24 WIB
Kisah Robi Darwis, Miliki Lemparan Maut Pratama Arhan dan Bisa Bermain Berbagai Posisi
Robi Darwis, bek Timnas Indonesia U-23 yang punya senjata lemparan ke dalam (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Robi Darwis, pemain yang memiliki lemparan maut seperti Pratama Arhan dan bisa bermain di berbagai posisi menarik untuk diulas. Pasalnya, kemampuan Robi yang seperti ini baru saja membuat Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak final Piala AFF U-23 2023.

Seperti yang telah diketahui, Robi Darwis menjadi salah satu aktor di balik keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Thailand di semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor meyakinkan 3-1.

Robi Darwis

Bermain di Rayong Province Stadium, Kamis (25/8/2023) malam, pemain asal klub Persib Bandung ini menyumbangkan satu assist pada laga ini.

Menariknya, assist Robi tidak berasal dari sebuah operan biasa. Akan tetapi, assist yang ia berikan berasal dari lemparan ke dalam yang langsung menuju ke kotak penalti.

Ya, Robi Darwis memang memiliki kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh seperti bek kiri Timnas Indonesia senior, Pratama Arhan. Pada laga menghadapi Thailand semalam, lemparan Robi dari sisi lapangan mengarah tepat menuju kepala Muhammad Ferrari.

Berdiri bebas tanpa kawalan dari pemain bertahan Thailand, Muhammad Ferrari dengan mudah menceploskan bola ke gawang yang dikawal oleh Siriawat Inkaew.

Robi Darwis bukan baru kali ini melakukan lemparan jarak jauh seperti ini. Saat membela Timnas Indonesia U-20, Robi juga pernah mencetak assist melalui lemparan ke dalam saat Indonesia berhadapan dengan Moldova U-20 dan juga Timor Leste U-20.

Tidak hanya lemparan ke dalam jarak jauhnya, Robi Darwis juga menjadi sorotan berkat posisi baru yang dimainkannya. Pada pertandingan menghadapi Thailand semalam, Shin Tae-yong memasang Robi Darwis sebagai seorang bek kanan. Padahal, posisi natural dari Robi adalah seorang gelandang bertahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653461/indra-sjafri-siapkan-game-plan-ofensif-usai-timnas-indonesia-u22-keok-dari-filipina-woe.webp
Indra Sjafri Siapkan Game Plan Ofensif usai Timnas Indonesia U-22 Keok dari Filipina
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_vietnam_u_22.jpg
Kapan Laga Vietnam Vs Malaysia Digelar? Duel Penentu Nasib Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement