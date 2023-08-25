Kisah Robi Darwis, Miliki Lemparan Maut Pratama Arhan dan Bisa Bermain Berbagai Posisi

Robi Darwis, bek Timnas Indonesia U-23 yang punya senjata lemparan ke dalam (Foto: PSSI)

KISAH Robi Darwis, pemain yang memiliki lemparan maut seperti Pratama Arhan dan bisa bermain di berbagai posisi menarik untuk diulas. Pasalnya, kemampuan Robi yang seperti ini baru saja membuat Timnas Indonesia U-23 melaju ke babak final Piala AFF U-23 2023.

Seperti yang telah diketahui, Robi Darwis menjadi salah satu aktor di balik keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Thailand di semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor meyakinkan 3-1.

Bermain di Rayong Province Stadium, Kamis (25/8/2023) malam, pemain asal klub Persib Bandung ini menyumbangkan satu assist pada laga ini.

Menariknya, assist Robi tidak berasal dari sebuah operan biasa. Akan tetapi, assist yang ia berikan berasal dari lemparan ke dalam yang langsung menuju ke kotak penalti.

Ya, Robi Darwis memang memiliki kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh seperti bek kiri Timnas Indonesia senior, Pratama Arhan. Pada laga menghadapi Thailand semalam, lemparan Robi dari sisi lapangan mengarah tepat menuju kepala Muhammad Ferrari.

Berdiri bebas tanpa kawalan dari pemain bertahan Thailand, Muhammad Ferrari dengan mudah menceploskan bola ke gawang yang dikawal oleh Siriawat Inkaew.

Robi Darwis bukan baru kali ini melakukan lemparan jarak jauh seperti ini. Saat membela Timnas Indonesia U-20, Robi juga pernah mencetak assist melalui lemparan ke dalam saat Indonesia berhadapan dengan Moldova U-20 dan juga Timor Leste U-20.

Tidak hanya lemparan ke dalam jarak jauhnya, Robi Darwis juga menjadi sorotan berkat posisi baru yang dimainkannya. Pada pertandingan menghadapi Thailand semalam, Shin Tae-yong memasang Robi Darwis sebagai seorang bek kanan. Padahal, posisi natural dari Robi adalah seorang gelandang bertahan.