Statistik Gacor Ini Meyakinkan Timnas Indonesia U-23 Bakal Juara Piala AFF U-23 2023

STATISTIK gacor ini semakin meyakinkan Timnas Indonesia U-23 bakal juara Piala AFF U-23. Seperti yang telah diketahui, Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak final Piala AFF U-23 setelah mengandaskan tuan rumah Thailand dengan skor 3-1.

Bermain di Rayong Province Stadium, Kamis (24/8/2023) malam, Ramadhan Sananta dan kawan-kawan berhasil unggul cepat melalui sepakan Jeam Kelly Sroyer di menit ke-10. Pada menit 23, lemparan jarak jauh Robi Darwis berhasil ditanduk oleh Muhammad Ferarri yang menjadi gol pengganda keunggulan Indonesia.

Thailand sempat memperkecil keunggulan di menit ke-27. Namun menjelang akhir babak pertama, tendangan Haykal Alhafiz yang mengarah ke gawang ditanduk oleh pemain Thailand yang menjadi sebuah gol bunuh diri.

Meski sempat terseok-seok di babak fase grup, namun hasil ini menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong siap untuk merebut tahta juara.

Di babak final, Indonesia akan bertemu musuh bebuyutan lainnya, yakni Vietnam. Skuad asuhan Hoang Anh Tuan itu berhasil menang meyakinkan atas Malaysia di babak semifinal dengan skor 4-1.

Kendati menghadapi Vietnam yang memiliki perjalanan mulus hingga babak final, Indonesia memiliki statistik yang memperbesar peluang skuad garuda menjadi juara yakni rekor pertemuan terakhir.

Hal ini disampaikan langsung oleh bek Timnas Indonesia U-23, Muhammad Ferarri dalam sesi konferensi setelah pertandingan melawan Thailand. Hasil kemenangan di SEA Games 2023 lalu, akan menjadi modal penting untuk Indonesia dapat mengalahkan Vietnam.