Hampir Main di Piala AFF U-23 2023, Marselino Ferdinan Akhirnya Masuk Skuad KMSK Deinze Setelah Pulih dari Cedera

HAMPIR main di Piala AFF U-23 2023, Marselino Ferdinan akhirnya masuk skuad KMSK Deinze setelah pulih dari cedera. Sang penyerang berusia 18 tahun ada dalam skuad untuk pertandingan kontra Lommel pada Minggu (27/8/2023) dini hari WIB.

Marselino Ferdinan memulai musim 2023-2024 ini dengan cedera. Itu sebabnya dia absen ketika Deinze bermain menghadapi Patro Eisden dan Oostende dalam dua laga pembuka kasta kedua Liga Belgia 2023-2024.

Eks pemain Persebaya Surabaya itu mengalami cedera sehingga tidak ada dalam skuad. Namun demikian, di saat dirinya sedang menepi, ada kabar bahwa Marselino Ferdinan bakal ikut Timnas Indonesia U-23 ke Piala AFF U-23 2023.

Hal itu tidak pernah terjadi karena kondisinya memang belum bugar. Kini, di saat sudah bisa kembali diandalkan, sang wonderkid Timnas Indonesia masuk dalam skuad KMSK Deinze untuk lawatan ke markas Lommel.