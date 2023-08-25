Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Kecewa yang Lolos ke Final Piala AFF U-23 2023 Bukan Thailand, tapi Justru Timnas Indonesia U-23

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |21:44 WIB
Media Vietnam Kecewa yang Lolos ke Final Piala AFF U-23 2023 Bukan Thailand, tapi Justru Timnas Indonesia U-23
Timnas Indonesia U-23 lolos ke final Piala AFF U-23 2023 usai singkirkan Thailand U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, Bongdaplus, tampaknya tak senang dengan hasil semifinal Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 yang sudah terlaksana pada Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB kemarin. Pasalnya yang lolos ke final ternyata adalah Timnas Indonesia U-23 dan bukan Thailand.

Bongdaplus menulis sebuah artikel yang seakan mereka justru kecewa dengan hasil semifinal tersebut. Sebab dengan gagalnya Thailand U-23 mengalahkan Timnas Indonesia U-23, media Vietnam tersebut menilai final Impian pun sirna.

Ya, menurut Bongdaplus final Impian di Piala AFF U-23 2023 adalah Vietnam U-23 vs Thailand U-23. Memang tak dapat dipungkiri kedua negara tersebut saat ini merupakan andalan Asia Tenggara ketika berbicara mengenai persaingan di sepakbola Asia.

Secara peringkat FIFA saja, tim senior Vietnam dan Thailand berada di posisi paling baik di antara negara-negara Asia Tenggara . Vietnam tepatnya di urutan 95 dan Thailand menempati posisi 113 dunia.

Timnas Vietnam U-23 (famalaysia)

Sedangkan Timnas Indonesia justru berada di peringkat 150. Jadi, wajar memang jika pertarungan Vietnam vs Thailand disebut sebagai pertandingan paling menarik saat ini.

Mungkin hal itulah yang diinginkan Bongdaplus, dua tim terbaik Asia Tenggara bersaing di final. Namun, nyatanya Timnas Indonesia U-23 berhasil membuktikan diri bahwa mereka pun memiliki talenta-talenta terbaik yang juga bisa bersaing untuk merebut posisi terbaik di Asia Tenggara.

Halaman:
1 2
      
