HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Final Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Janji Perbaiki Kekurangan Timnas Indonesia U-23

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |20:06 WIB
Jelang Final Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong Janji Perbaiki Kekurangan Timnas Indonesia U-23
Shin Tae-yong janji perbaiki kekurangan Timnas Indonesia U-23 jelang final Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JELANG final Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong janji perbaiki kekurangan Timnas Indonesia U-23. Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – akan menghadapi Vietnam U-23 di Rayong Provincial Stadium, Sabtu (26/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 mengalahkan Thailand U-23 dengan skor 3-1 di laga semifinal pada Kamis (24/8/2023) kemarin. Meski berhasil menang meyakinkan, masih ada sejumlah kekurangan dari Ramadhan Sananta dan kolega.

Timnas Indonesia U-23

Salah satunya adalah saat gawang Timnas Indonesia U-23 kebobolan. Dalam tayangan ulang, para pemain Timnas Indonesia U-23 memang kecolongan sehingga tandukkan Chukid Wanpraphao mampu merobek gawang Ernando Ari.

Jelang pertandingan puncak, Timnas Indonesia U-23 perlu memperbaiki diri. Shin Tae-yong pun mengakui bahwa dirinya menginginkan penampilan yang lebih baik.

“Tentunya itu salah satu kesalahan. Selama pertandingan, kami tidak bisa bermain secara sempurna, tapi kami akan terus berusaha memperbaiki penampilan,” kata Shin dalam konferensi pers, Jumat (25/8/2023).

Halaman:
1 2
      
