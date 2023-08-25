5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Kalahkan Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Faktor Shin Tae-yong

SEBANYAK lima alasan Timnas Indonesia U-23 bakal kalahkan Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah faktor Shin Tae-yong.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – sukses melenggang ke final usai mengalahkan Thailand 3-1 di semifinal. Berikutnya, mereka akan menghadapi Vietnam U-23 di Rayong Provincial Stadium, Sabtu (26/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Ada lima hal yang bisa melatarbelakangi kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Vietnam. Apa sajakah itu? Silakan simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Kalahkan Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023

5. Lemparan Maut Robi Darwis





Robi Darwis memperlihatkan kebolehannya untuk melakukan lemparan jarak jauh dalam pertandingan kontra Thailand. Salah satu upayanya sukses berbuah gol oleh Muhammad Ferarri.

Layaknya sang senior Pratama Arhan, Robi Darwis punya senjata yang mampu meneror pertahanan Thailand. Bukan tak mungkin hal yang sama terjadi lagi kontra Vietnam.

4. Permainan Sudah Mulai Nyetel





Timnas Indonesia U-23 mengawali Piala AFF U-23 2023 dengan terseok-seok usai dikalahkan Malaysia U-23 dengan skor 1-2. Mereka hanya lolos sebagai runner-up baik dengan menggantungkan nasib kepada pertandingan lain.

Namun, dalam pertandingan kontra Thailand, terlihat permainan Timnas Indonesia U-23 sudah mulai nyetel. Ini menjadi landasan bagus untuk menghadapi Vietnam.