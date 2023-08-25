Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Kalahkan Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Faktor Shin Tae-yong

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:34 WIB
5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Kalahkan Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Faktor Shin Tae-yong
Timnas Indonesia U-23 hadapi Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK lima alasan Timnas Indonesia U-23 bakal kalahkan Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah faktor Shin Tae-yong.

Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – sukses melenggang ke final usai mengalahkan Thailand 3-1 di semifinal. Berikutnya, mereka akan menghadapi Vietnam U-23 di Rayong Provincial Stadium, Sabtu (26/8/2023) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23

Ada lima hal yang bisa melatarbelakangi kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Vietnam. Apa sajakah itu? Silakan simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Alasan Timnas Indonesia U-23 Bakal Kalahkan Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023

5. Lemparan Maut Robi Darwis

Robi Darwis

Robi Darwis memperlihatkan kebolehannya untuk melakukan lemparan jarak jauh dalam pertandingan kontra Thailand. Salah satu upayanya sukses berbuah gol oleh Muhammad Ferarri.

Layaknya sang senior Pratama Arhan, Robi Darwis punya senjata yang mampu meneror pertahanan Thailand. Bukan tak mungkin hal yang sama terjadi lagi kontra Vietnam.

4. Permainan Sudah Mulai Nyetel

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 mengawali Piala AFF U-23 2023 dengan terseok-seok usai dikalahkan Malaysia U-23 dengan skor 1-2. Mereka hanya lolos sebagai runner-up baik dengan menggantungkan nasib kepada pertandingan lain.

Namun, dalam pertandingan kontra Thailand, terlihat permainan Timnas Indonesia U-23 sudah mulai nyetel. Ini menjadi landasan bagus untuk menghadapi Vietnam.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653529/laga-hidup-mati-penentu-langkah-persib-di-afc-champions-league-two-saksikan-live-di-gtv-channel-30-hll.webp
Laga Hidup Mati! Penentu Langkah Persib di AFC Champions League Two, Saksikan Live di GTV Channel 30
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/gregoria_mariska_tunjung_kalah_dari_wong_ling_chin.jpg
PBSI Ungkap Komposisi Line Up Tim Indonesia di Final Beregu Bulu Tangkis SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement