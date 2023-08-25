Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF U-23 2023: Striker Vietnam U-23 Waswas Hadapi Timnas Indonesia U-23

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |18:17 WIB
Final Piala AFF U-23 2023: Striker Vietnam U-23 Waswas Hadapi Timnas Indonesia U-23
Striker Timnas Vietnam U-23, Nguyen Quoc Viet (Foto: TheThao247)
A
A
A

RAYONG – Striker Timnas Vietnam U-23, Nguyen Quoc Viet waswas menjelang berhadapan dengan Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Quoc Viet mengakui, Skuad Garuda merupakan lawan yang tangguh.

Timnas Vietnam U-23 akan bersua dengan Indonesia U-23 di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand pada Sabtu (26/8/2023) besok. Pertandingan pamungkas itu amat krusial bagi kedua tim.

Sebab, belum ada tim yang bisa mengoleksi lebih dari satu gelar di Piala AFF U-23. Saat ini, ada tiga tim yang berhasil mengoleksi satu gelar turnamen itu, yakni Thailand U-23 (2005), Indonesia U-23 (2019), dan Vietnam U-23 (2022).

Dengan demikian, pemenang dalam pertandingan mendatang akan menjadi ‘raja sementara’ di Piala AFF U-23. Menjelang pertandingan itu, Quoc Viet mengaku waspada penuh kepada Skuad Garuda. Pemain berusia 20 tahun itu menilai Timnas Indonesia U-23 memiliki kelengkapan skuad yang kuat.

“Pertandingan besok akan sangat sulit bagi Vietnam U-23. Sebab Timnas Indonesia U-23 memiliki pelatih yang bagus dan skuadnya sangat kompetitif,” kata Quoc Viet dilansir dari The Thao 247, Jumat (25/8/2023).

