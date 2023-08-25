Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Muhammad Ferarri Usai Bantu Timnas Indonesia U-23 ke Final Piala AFF U-23 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |17:20 WIB
Muhammad Ferarri cetak sebuah gol saat Timnas Indonesia U-23 mengalahkan Thailand U-23 (Foto: AFC)
CURHAT Muhammad Ferarri usai bantu Timnas Indonesia U-23 ke final Piala AFF U-23 2023 akan dibahas di sini. Sang bek Persija Jakarta mengaku bersyukur bisa membantu Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – meraih hasil positif di tengah kesulitan.

Timnas Indonesia U-23 sukses mengalahkan Thailand U-23 dengan skor 3-1 di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Kamis (24/8/2023) malam WIB. Mereka pun akan tampil di final pada Sabtu (26/8/2023) pukul 20.00 WIB dengan menghadapi Vietnam U-23.

 Timnas Indonesia U-23

Untuk diketahui, tiga gol yang dicetak Timnas Indonesia U-23 dicetak oleh Jeam Kelly Sroyer (10’), Ferarri (23’), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45’). Sementara gol semata wayang Thailand U-23 disumbang oleh Chukid Wanpraphao (27’).

Setelah laga, Ferarri mengatakan bahwa golnya tidak memiliki arti penting. Dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah membantu Timnas Indonesia U-23 untuk menang.

“Gol saya tidak terlalu penting, yang paling penting kita menang. Karena yang kami tahu kondisi tim kami saat ini sangat sulit,” kata Ferarri pada jumpa pers usai pertandingan, dikutip Jumat (25/8/2023).

