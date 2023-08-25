Respons Mengejutkan Shin Tae-yong saat Disebut Masuk Daftar Pelatih Terbaik Timnas Indonesia jika Juara Piala AFF U-23 2023

SHIN Tae-yong merendah saat disebut masuk daftar pelatih terbaik Timnas Indonesia jika meraih trofi Piala AFF U-23 2023. Alih-alih besar kepala, Shin Tae-yong justru mengapresiasi perjuangan para pemainnya yang telah memberikan performa maksimal selama di lapangan.

Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan, ia dan sang pemain bekerja sama mencari dan menerapkan strategi terbaik. jika kolaborasi berjalan manis, hasil optimal didapatkan Timnas Indonesia.

“Terima kasih atas pujian Anda (saat disebut masuk daftar pelatih terbaik Timnas Indonesia jika membawa Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023). Anda tahu, saya mengapresiasinya, tapi para pemain lah yang tampil di lapangan. Saya hanya memberi mereka bingkai saja dan kemudian mereka bisa menggambar,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23, Jumat (25/8/2023).

Semenjak menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, sejumlah pencapaian dicetak Shin Tae-yong. Ia membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, sesuatu yang terakhir kali dicapai skuad Garuda 16 tahun lalu.

Selain itu, ia juga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda, dari peringkat 170an ke 150 dunia. Bisa dibilang, tinggal trofi untuk mempermanis catatan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia.