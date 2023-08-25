Final Piala AFF U-23 2023: Shin Tae-yong Nilai Vietnam U-23 Tetap Kuat Meski Tanpa Sosok Pak Hang-seo

RAYONG – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong (STY) meyakini Vietnam U-23 tetap bakal jadi lawan kuat meski tak lagi ditangani Park Hang-seo. Untuk itu, Shin meminta Skuad Garuda harus tetap waspada dengan kekuatan lawan.

Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand pada Sabtu (26/8/2023) mendatang.

Menjelang pertandingan itu, Shin akan menghadapi The Golden Star -julukan Timnas Vietnam U-23- yang berbeda. Musabab, Timnas Vietnam U-23 tidak ditangani oleh Park Hang-seo, rivalnya yang juga berasal dari Korea Selatan.

Seperti diketahui, Timnas Vietnam U-23 saat ini sudah dibawah asuhan pelatih lokal Hoang Anh Tuan. Walau demikian, Anh Tuan berhasil membawa The Golden Star tampil gemilang dan melaju ke partai pamungkas.

Shin mengatakan tidak terlalu memikirkan ketidakhadiran Park Hang-seo. Pelatih berusia 52 tahun itu menegaskan hanya fokus untuk mempelajari kekuatan Timnas Vietnam U-23. Shin pun meminta anak asuhnya untuk tetap waspada.

“Saya tidak memikirkan hal-hal seperti itu, Anda tahu, hanya masalah kecil saja, seperti Anda tahu, itu adalah masalah individual. Jadi saya tidak peduli dan hanya fokus pada Vietnam U-23. Vietnam adalah tim yang bagus,” kata Shin dalam konferensi pers, Jumat (25/8/2023).