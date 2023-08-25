Final Piala AFF U-23 2023: Selangkah Lagi Raih Trofi Perdana Bersama Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Bilang Begini

SELANGKAH lagi raih trofi perdana bersama Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bilang begini. Pelatih asal Korea Selatan itu berpeluang membawa Timnas Indonesia U-23 menjadi juara Piala AFF U-23 2023.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – mencapai final Piala AFF U-23 2023 setelah menghajar Thailand 3-1 di semifinal. Mereka kini akan menghadapi Vietnam U-23 di laga puncak, yang akan dimainkan di Rayong Provincial Stadium, Sabtu (26/8/2023) mulai pukul 20.00 WIB.

Tentunya ini menjadi pertandingan yang sangat penting karena Timnas Indonesia U-23 memiliki peluang besar untuk keluar sebagai juara. Tidak hanya itu, ini juga menjadi momentum Shin Tae-yong untuk mempersembahkan trofi perdananya untuk Timnas Indonesia sejak melatih pada 2020.

Menanggapi hal tersebut, Shin Tae-yong menekankan bahwa hal itu bukanlah tujuan utamanya. Shin Tae-yong masih menyebut bahwa ajang ini merupakann kesempatan untuk mengembangkan tim, terutama menjelang kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

“Mendapatkan trofi atau tidak, sebenarnya bukanlah masalah besar,” ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga kontra Vietnam, Jumat (25/8/2023).