HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Hadapi Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023 dengan Pincang, Shin Tae-yong Tetap Optimistis

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:32 WIB
Shin Tae-yong tak gentar hadapi Vietnam U-23 meski Timnas Indonesia U-23 pincang (Foto: PSSI)
Shin Tae-yong tak gentar hadapi Vietnam U-23 meski Timnas Indonesia U-23 pincang (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 hadapi Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 dengan pincang, Shin Tae-yong tetap optimistis. Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – berpotensi tak diperkuat sang kapten Bagas Kaffa akibat cedera.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Vietnam U-23 di laga puncak Piala AFF U-23 2023 di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Sabtu (26/8/2023) mulai pukul 20.00 WIB. Mereka berhak tampil setelah menang 3-1 atas Thailand U-23 di partai semifinal.

Timnas Indonesia U-23

Shin Tae-yong mengaku sangat senang bisa membawa Timnas Indonesia U-23 mencapai final. Tak ayal jika sosok juru formasi asal Korea Selatan itu senang. Mengingat, Skuad Garuda Muda hadir di kompetisi tersebut dengan tidak kekuatan penuhnya.

“Kami akhirnya mencapai final,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga melawan Vietnam, Jumat (25/8/2023).

Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini mengakui kalau laga melawan Vietnam U-23 akan menjadi laga yang sulit. Sebab, Shin Tae-yong harus memutar otak menurunkan skuad terbaiknya, sementara di satu sisi, mereka datang bukan dengan skuad terbaiknya.

Dia kehilangan Komang Teguh dan Titan Agung sesaat sebelum turnamen dimulai karena keduanya masih disanksi AFC. Kemudian, sebelum laga kontra Thailand, Bagas Kaffa mengalami cedera saat pemanasan sehingga diragukan tampil kontra Vietnam di final nanti.

“Tetapi ini sulit, karena ada pemain kami yang cedera dan ada yang kembali ke Indonesia. Sehingga jumlah pemain kami yang tersedia terbatas,” jelas Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
