Media Malaysia Doakan Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2023: Kalau Itu Terjadi, Malaysia U-23 Juara Sebenarnya!

MEDIA Malaysia, @ekorharimaumalaya, mendoakan Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023. Hanya saja, ada makna terselubung di balik doa tersebut.

@ekorharimaumalaya menilai, jika Timnas Indonesia U-23 mengalahkan Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023, Timnas Malaysia U-23 yang layak disebut sebagai juara sebenarnya. Sebab, Timnas Malaysia U-23 sukses membungkam Timnas Indonesia U-23 dengan skor 2-1 di fase grup.

(Media Malaysia doakan Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@ekorharimaumalaya)

“Semoga Indonesia menang saat bertemu Vietnam. Jika itu terjadi, juara sebenarnya adalah Malaysia. Sebab, Malaysia sudah menang saat bertemu Indonesia. Sekian dan terima kasih,” tulis @ekorharimaumalaya dalam unggahan terbaru mereka.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 menunjukan progress selama mengarungi Piala AFF U-23 2023. Di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 yang berstatus juara SEA Games 2023, kalah 1-2 dari Malaysia U-23.

Demi menjaga peluang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 wajib menang atas Timor Leste U-23 di laga kedua fase grup. Untungnya, kemenangan bisa diraih skuad asuhan Shin Tae-yong meski dengan skor 1-0.

Raihan tiga poin dari dua pertandingan sudah cukup meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke semifinal Piala AFF U-23 2023 lewat jalur runner-up terbaik. Sementara itu, Malaysia U-23 lolos ke semifinal sebagai juara Grup B.