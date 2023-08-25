Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Doakan Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2023: Kalau Itu Terjadi, Malaysia U-23 Juara Sebenarnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:52 WIB
Media Malaysia Doakan Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2023: Kalau Itu Terjadi, Malaysia U-23 Juara Sebenarnya!
Media Malaysia doakan Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023. (Foto: AFF)
A
A
A

MEDIA Malaysia, @ekorharimaumalaya, mendoakan Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023. Hanya saja, ada makna terselubung di balik doa tersebut.

@ekorharimaumalaya menilai, jika Timnas Indonesia U-23 mengalahkan Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023, Timnas Malaysia U-23 yang layak disebut sebagai juara sebenarnya. Sebab, Timnas Malaysia U-23 sukses membungkam Timnas Indonesia U-23 dengan skor 2-1 di fase grup.

Media Malaysia doakan Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023

(Media Malaysia doakan Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@ekorharimaumalaya)

“Semoga Indonesia menang saat bertemu Vietnam. Jika itu terjadi, juara sebenarnya adalah Malaysia. Sebab, Malaysia sudah menang saat bertemu Indonesia. Sekian dan terima kasih,” tulis @ekorharimaumalaya dalam unggahan terbaru mereka.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-23 menunjukan progress selama mengarungi Piala AFF U-23 2023. Di laga pertama Grup B Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 yang berstatus juara SEA Games 2023, kalah 1-2 dari Malaysia U-23.

Demi menjaga peluang lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 wajib menang atas Timor Leste U-23 di laga kedua fase grup. Untungnya, kemenangan bisa diraih skuad asuhan Shin Tae-yong meski dengan skor 1-0.

Raihan tiga poin dari dua pertandingan sudah cukup meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke semifinal Piala AFF U-23 2023 lewat jalur runner-up terbaik. Sementara itu, Malaysia U-23 lolos ke semifinal sebagai juara Grup B.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653497/jadwal-timnas-indonesia-vs-myanmar-ini-syarat-lolos-semifinal-sepak-bola-putra-sea-games-2025-zpj.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Myanmar: Ini Syarat Lolos Semifinal Sepak Bola Putra SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/timnas_indonesia_u_22_foto_pssi.jpg
Media Vietnam Soroti Kekalahan Timnas Indonesia U-22 dari Filipina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement