HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Pelatih Piala Dunia Takkan Kaget Lihat Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |14:19 WIB
Penyebab Pelatih Piala Dunia Takkan Kaget Lihat Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2023
Shin Tae-yong berpeluang bawa Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH jebolan Piala Dunia U-20 yang kini membesut Timnas Vietnam U-23, Hoang Anh Tuan, takkan kaget jika Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong juara Piala AFF U-23 2023. Pelatih 55 tahun itu menilai, Timnas Indonesia U-23 memiliki kualitas untuk menjadi yang terbaik.

Timnas Indonesia langsung difavoritkan sebagai juara Piala AFF U-23 2023 setelah menang 3-1 atas tim kuat sekaligus tuan rumah, Timnas Thailand U-23, di babak semifinal pada Kamis, 24 Agustus 2023 sore WIB. Kemenangan yang disabet Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Thailand U-23 tak pernah dibayangkan sebelumnya.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23

Sebab, performa kedua tim di fase grup sangat bertolak belakang. Di saat Thailand U-23 menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan, Timnas Indonesia U-23 harus rela tumbang 1-2 dari Malaysia U-23 plus menang 1-0 atas Timor Leste U-23.

Performa yang ditunjukkan Timnas Indonesia U-23 kontra Thailand U-23 semalam, jauh berbeda ketimbang laga kontra Timor Leste U-23 dan Malaysia U-23. Karena itu, pelatih Vietnam U-23, Hoang Anh Tuan, melemparkan pujian kepada Timnas Indonesia u-23.

Secara khusus, Hoang Anh Tuan yang membawa Timnas Vietnam U-19 lolos ke Piala Dunia U-20 2017 itu mengatakan, pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong sebagai juru taktik yang berkualitas.

“Jika Indonesia juara (Piala AFF U-23 2023) besok, kami takkan terkejut. Sebab, mereka mempunyai pasukan hebat dan memiliki pelatih yang berkualitas,” kata Hoang Anh Tuan mengutip dari Makan Bola, Jumat (25/8/2023).

Halaman:
1 2
      
