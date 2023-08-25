Pelatih Timnas Vietnam U-23 Minder dengan Kualitas Skuad Timnas Indonesia U-23 dan Shin Tae-yong Jelang Final Piala AFF U-23 2023

PELATIH Timnas Vietnam U-23, Hoang Anh, minder dengan kualitas skuad Timnas Indonesia U-23 dan Shin Tae-yong jelang final Piala AFF U-23 2023. Menurutnya, Shin Tae-yong memiliki skuad yang sangat bagus.

Timnas Vietnam U-23 akan menghadapi Indonesia U-23 di laga puncak Piala AFF U-23 2023. Pertandingan itu akan dimainkan di Rayong Provincial Stadium, Thailand, pada Sabtu (26/8/2023) mulai pukul 20.00 WIB.

Jelang pertandingan, Hoang Anh meluapkan perasaannya. Menurutnya, dia telah sukses mencapai target dengan menembus final Piala AFF U-23 2023.

“Ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang perasaan saya saat ini. Kami telah mencapai target lolos ke final,” kata Hoang Anh, dikutip dari The Thao 247, Jumat (25/8/2023).

Hoang Anh kemudian berbicara tentang laga semifinal antara Timnas Indonesia U-23 dan Thailand U-23 yang berlangsung seru. Dia pun takkan heran jika Timnas Indonesia U-23 mengalahkan Vietnam U-23 nantinya, karena dinilai memiliki tim yang bagus dan pelatih hebat sekaliber Shin Tae-yong.

“Pertandingan antara Thailand dan Indonesia sangat bagus, kedua tim kuat, dan jika Indonesia memenangkan kejuaraan besok, tidak mengherankan. Mereka memiliki pelatih dan kekuatan tim yang bagus,” ungkapnya.

Meski demikian, Hoang Anh sama sekali tidak silau dengan hal tersebut. Dia pun berharap baik Timnas Vietnam U-23 dan Indonesia U-23 bisa menyajikan pertandingan yang bagus.