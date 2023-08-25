Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Sosok Pemain Timnas Thailand U-23 yang Berperan Jadi Striker Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:53 WIB
Ini Sosok Pemain Timnas Thailand U-23 yang Berperan Jadi Striker Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023
Natcha Prasomboon, pemain Thailand U-23 yang beralih peran menjadi striker Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

INILAH sosok pemain Timnas Thailand U-23 yang berperan menjadi striker Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Pemain tersebut adalah Natcha Promsomboon.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 memastikan melaju ke final Piala AFF U-23 2023 setelah mengalahkan tuan rumah, Thailand U-23. Bermain di Rayong Province Stadium, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB, skuad Garuda Muda menang dengan skor meyakinkan 3-1.

Natcha Promsomboon

(Natcha Promsomboon mencetak gol bunuh diri di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23. (Foto: Instagram/@changsuek)

Menariknya, salah satu dari tiga gol yang dicetak Muhammad Ferarri dan kawan-kawan merupakan gol bunuh diri salah seorang pemain Thailand, yakni Natcha Promsomboon. Momen ini terjadi di pengujung babak pertama di mana saat itu, Muhammad Haykal Al Hafiz, mengirimkan umpan crossing ke dalam kotak penalti Thailand.

Sayangnya, umpan dari pemain PSIS Semarang itu mengarah terlalu jauh dari jangkauan para pemain Timnas Indonesia U-23 yang lainnya. Namun, tanpa diduga, pemain bertahan Thailand, Natcha Promsomboon, yang berada di dalam kotak penalti mendadak berubah peran menjadi striker Timnas Indonesia U-23.

Bola crossing Haykal Alhafiz yang sejatinya akan ditangkap penjaga gawang Thailand U-23, Siriwat Ingkaew, justru disundul Natcha Prasomboon ke dalam gawangnya sendiri yang berbuah gol ketiga untuk Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2
      
