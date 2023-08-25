Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Manchester City Sepakat Pinjamkan Joao Cancelo ke Barcelona

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:43 WIB
Manchester City Sepakat Pinjamkan Joao Cancelo ke Barcelona
A
A
A

BARCELONA – Raksasa Liga Spanyo, Barcelona akan kedatangan pemain baru di sisa waktu bursa transfer musim panas 2023. Blaugrana julukan Barcelona akan mendatangkan bek sayap Manchester City, Joao Cancelo dengan status pinjaman.

Dilansir dari Marca, Jumat (25/8/2023), Man City sudah sepakat meminjamkan Joao Cancelo ke skuad Blaugrana. Sang pemain dikabarkan segera menyelesaikan transfer peminjamannya dalam beberapa hari ke depan

Kesepakatan kedua kubu terkait transfer Joao sudah rampung. Satu-satunya hal yang masih harus diselesaikan adalah FC Barcelona perlu memastikan kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Financial Fair Play mereka.

Peminjaman pemain Timnas Portugal itu ke FC Barcelona tanpa opsi pembelian. Hal itu tentu sedikit menguntungkan Barca. Pasalnya, klub masih terus mengelola sumber daya keuangan dengan cermat. Oleh karena itu, mereka tidak ingin terikat pada kesepakatan pembelian untuk sang bek sayap.

FC Barcelona ingin melihat terlebih dahulu performa sang pemain dan membuat keputusan yang tepat di akhir musim. Jika Cancelo tampil mengesankan bersama Barcelona, tim tersebut mungkin akan mempertahankannya.

