HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Permalukan Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir Beri Peringatan: Masih Ada Vietnam!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:29 WIB
Timnas Indonesia U-23 Permalukan Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir Beri Peringatan: Masih Ada Vietnam!
Erick Thohir minta Timnas Indonesia U-23 tidak terlena oleh kemenangan atas Thailand U-23 (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 permalukan Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir beri peringatan kepada skuad asuhan Shin Tae-yong. Sebab, perjuangan di turnamen tersebut belum berakhir, dengan adanya laga kontra Vietnam U-23 di final.

Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – tampil memesona di semifinal Piala AFF U-23 2023. Tidak diunggulkan di hadapan tuan rumah Thailand U-23, Timnas Indonesia U-23 justru mendominasi dan menang 3-1 dengan skor 3-1 di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Kamis (24/8/2023) malam WIB.

 Timnas Indonesia U-23

Ini menyambung hasil positif Garuda Muda kontra Thailand yang sebelumnya telah terjadi di final SEA Games 2023. Laga itu berakhir dengan kemenangan 5-2 untuk Indonesia. Bedanya, kala itu skuad dipimpin oleh Indra Sjafri, bukan Shin Tae-yong.

Ini menjadi kemenangan penting bagi Garuda Muda untuk bisa menjadi juara. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun mengucap syukur atas kesuksesan Muhammad Ferarri dan kolega menembus final.

“Alhamdulillah. Pemain tampil baik, rakyat berdoa, dan Allah pun beri jalan,” ujar Erick, dikutip dari situs resmi PSSI, Jumat (25/8/2023).

