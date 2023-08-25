Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Punya Lemparan Paling Mematikan, Nomor 1 Pahlawan SEA Games 2023

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:27 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Punya Lemparan Paling Mematikan, Nomor 1 Pahlawan SEA Games 2023
Robi Darwis merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia yang memiliki lemparan mematikan (Foto: Instagram/@robi_darwis24)
TIGA pemain Timnas Indonesia yang punya lemparan paling mematikan. Lemparan ini memberikan keuntungan taktik bagi tim. Terbukti, Timnas Indonesia U-22 berhasil membawa pulang emas di SEA Games 2023.

Hal itu terlihat di babak final ketika lemparan ke dalam dimanfaatkan striker Ramadhan Sananta untuk mencetak gol. Hasilnya, Indonesia menang 5-2 atas Timnas Thailand U-22 di babak final dan membawa pulang medali emas.

Skuad Timnas Indonesia U-23 (Foto: Twitter/@TimnasIndonesia)

Lantas, siapa saja tiga pemain Timnas Indonesia yang memiliki lemparan paling mematikan? Berikut ulasannya.

3. Alfeandra Dewangga

Alfeandra Dewangga punya lemparan maut

Absennya pelempar jarak jauh utama di final SEA Games 2023 tidak membuat Timnas Indonesia U-22 takut. Pelatih Indra Sjafri sudah mempersiapkan Alfeandra Dewangga untuk menggantikan peran tersebut.

Pelatih berusia 60 tahun itu meyakini Dewangga melakukan lemparan jauh dengan sangat baik. Benar saja, berkat lemparan jauh pemain PSIS Semarang itu, Ramadhan Sananta bisa mencetak gol pembuka di final kontra Thailand.

2. Robi Darwis

Robi Darwis punya lemparan ke dalam yang tak kalah mematikan (Foto: Instagram/@robi_darwis24)

Sosok Robi Darwis memiliki peran penting kala Timnas Indonesia U-20 kontra Moldova pada November 2022. Lemparan mautnya berhasil dimanfaatkan untuk menjadi gol sehingga memicu kebangkitan skuad Garuda.

Berdasarkan statistik, jarak lemparan Robi mencapai 32-37 meter (m). Benar-benar sebuah lemparan ke dalam yang mematikan.

