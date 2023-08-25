Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Buktikan Jangan Pernah Anggap Remeh Timnas Indonesia U-23 ke Media Vietnam Usai Lolos Final Piala AFF U-23 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:07 WIB
Shin Tae-yong Buktikan Jangan Pernah Anggap Remeh Timnas Indonesia U-23 ke Media Vietnam Usai Lolos Final Piala AFF U-23 2023
Shin Tae-yong menunjukan kepada media Vietnam bahwa Timnas Indonesia U-23 bisa berprestasi sekalipun turun dengan skuad minim. (Foto: PSSI)
SHIN Tae-yong membuktikan jangan pernah menganggap remeh Timnas Indonesia U-23 ke media Vietnam usai lolos final Piala AFF U-23 2023. Perjalanan skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– dalam menjalani turnamen tersebut diliputi banyak berita miring.

Media Vietnam, Soha.vn, menjadi salah satu media asing yang kerap meremehkan skuad asuhan Shin Tae-yong. Jauh sebelum Piala AFF U-23 2023 dimulai, media Vietnam itu menganggap enteng Timnas Indonesia U-23 karena tak diperkuat dua pilar terbaiknya, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan.

Shin Tae-yong

Tidak sampai di situ saja, Soha.vn juga menilai Timnas Indonesia U-23 memiliki persiapan yang minim sehingga kesulitan berprestasi. Nyatanya, Shin Tae-yong membuktikan jangan pernah menganggap remeh Timnas Indonesia U-23 ke media Vietnam usai lolos final Piala AFF U-23 2023.

Skuad asuhan pelatih asal Korea Selatan itu memang sempat tampil loyo di fase penyisihan grup. Pasalnya, skuad Garuda Muda sempat kalah 1-2 dari Malaysia U-23 dan cuma menang tipis 1-0 atas Timor Leste U-23. Akibatnya, Timnas Indonesia U-23 lolos ke semifinal hanya sebagai peringkat kedua terbaik.

Sementara itu, Malaysia U-23, Vietnam U-23, dan Thailand U-23 lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023 sebagai juara grup. Tak heran jika Quang Huy, pengamat sepakbola dari Vietnam, tampak meremehkan kiprah Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023.

Pasalnya, di babak tersebut, Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Thailand U-23 yang notabene sangat superior di fase grup. Sebagaimana diberitakan oleh Soha.vn, Quang Huy yakin Thailand U-23 akan mudah meraih tiket ke final bahkan dengan selisih dua gol.

“Menurut saya Thailand yang akan menang. Indonesia hanya lolos lewat jalur peringkat kedua terbaik. Thailand bisa menang 2 gol dengan permainan yang luar biasa,” kata Quang Huy mengutip dari Soha.vn.

