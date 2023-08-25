Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil dan Biodata Jeam Kelly Sroyer, Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Bikin Gol Cepat ke Gawang Timnas Thailand U-23

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |12:33 WIB
Profil dan Biodata Jeam Kelly Sroyer, Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Bikin Gol Cepat ke Gawang Timnas Thailand U-23
Profil dan biodata Jeam Kelly Sroyer diulas Okezone (Foto: Instagram/@jeamkellys)
A
A
A

PROFIL dan biodata Jeam Kelly Sroyer, pencetak gol Timnas Indonesia U-23 ke gawang Timnas Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2023, menarik perhatian. Sebab, gol cepat yang dicetaknya itu terbukti menjadi kunci kemenangan skuad Garuda Muda.

Sebagai tuan rumah, Timnas Thailand U-23 tidak ingin kehilangan muka sehingga menyerang Indonesia dari berbagai sisi. Jeam Kelly lantas menjaringkan bola via serangan balik cepat di menit ke-10.

Jeam Kelly Sroyer beraksi bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram/@jeamkellys)

Tembakan kerasnya, memanfaatkan umpan Arkhan Fikri, tak mampu dibendung kiper Siriwat Ingkaew. Gol itu terbukti meruntuhkan mental Thailand dan menjadi penting buat Indonesia.

Tentu saja, kiprah sang pemain bikin penasaran. Berikut adalah profil dan biodata Jeam Kelly Sroyer yang dihimpun Okezone, Jumat (25/8/2023).

Jeam Kelly Sroyer lahir di Biak, Papua, pada 11 Desember 2002. Ia kini berusia 21 tahun.

Karier sepakbola profesionalnya dimulai ketika bergabung dengan klub tanah kelahirannya, PSBS Biak. Selama tampil bersama klub Liga 2 ini, Jeam Kelly bermain 10 kali di tim utama dan mencetak satu gol.

Penampilannya yang memukau selama di Liga 2 menarik perhatian Persik Kediri. Macan Putih menggaetnya pada 2022. Penampilan sang sayap serang terus terasah sejak diberi kesempatan debut.

Terhitung Jeam Kelly Sroyer sudah tampil sebanyak 13 kali bersama Persik Kediri sejak musim lalu. Kendati lebih sering tampil dari bangku cadangan, ia berhasil membukukan satu gol.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
