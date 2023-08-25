Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Thailand U-23 Issara Sritaro Dipecat Gara-Gara Rutin Kalah dari Timnas Indonesia U-23?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:58 WIB
Pelatih Timnas Thailand U-23 Issara Sritaro Dipecat Gara-Gara Rutin Kalah dari Timnas Indonesia U-23?
Issara Sritaro dipecat dari kursi pelatih Timnas Thailand U-23? (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

PELATIH Timnas Thailand U-23, Issara Sritaro, bakal dipecat gara-gara rutin kalah dari Timnas Indonesia U-23? Sekadar diketahui, Issara Sritaro ditunjuk sebagai pelatih Timnas Thailand U-23 per pertengahan 2022.

Ia mengisi posisi pelatih Timnas Thailand U-23 setelah skuad Gajah Perang Muda rontok di fase grup Piala Asia U-23 2022. Tentunya, Federasi Sepakbola Thailand (FAT) memasang target tinggi kepada pelatih 43 tahun tersebut.

Issara Sritaro

(Issara Sritaro bakal dipecat PSSI-nya Thailand?)

Selain dituntut berjaya di level regional, Issara Sritaro diharapkan membawa Timnas Thailand U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024, sekaligus mengintip peluang mentas di Olimpiade Paris 2024.

Hanya saja, Issara Sritaro gagal menjawab target dari PSSI-nya Thailand. Dibebankan menjadi juara SEA Games 2023 dan Piala AFF U-23 2023, skuad Gajah Perang Muda gagal meraih status terbaik.

Uniknya, Timnas Indonesia U-23 merupakan tim penjegal Thailand di dua ajang tersebut. Timnas Indonesia U-23 menang 5-2 atas Thailand U-23 di final sepakbola SEA Games 2023. Kemudian di Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 menghajar Thailand U-23 dengan skor 3-1 di semifinal.

Namun, PSSI-nya Thailand dinilai membuat keputusan gegabah jika memecat Issara Sritaro. Sebab, dalam waktu dekat, Timnas Thailand U-23 akan turun di Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di kandang mereka sendiri pada 6-12 September 2023.



      
