Segini Total Hadiah Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Dapat Berapa?

Hadiah uang menanti jika Timnas Indonesia U-23 berhasil menjadi juara Piala AFF U-23 seperti pada 2019 (Foto: PSSI)

SEGINI total hadiah Piala AFF U-23 2023 yang akan didapat jika Timnas Indonesia U-23 juara. Jumlah hadiah tersebut bikin penasaran mengingat turnamen yang digelar di Thailand itu sudah memasuki babak akhir.

Skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil melaju ke babak final Piala AFF U-23 2023 usai mengandaskan Timnas Thailand dengan skor 3-1, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB, di babak semifinal. Di partai puncak, Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam U-23.

Jika Indonesia keluar sebagai juara pertama, berapa total hadiah Piala AFF U-23 2023 yang bisa dibawa pulang? Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (25/8/2023), pihak penyelenggara hingga saat ini belum merilis nominal hadiah yang akan dibawa pulang sang juara.

Namun, jika mengacu pada tahun sebelumnya, penyelenggara menyediakan hadiah total USD450 ribu atau setara Rp6,8 miliar. Berikut rincian hadiah yang diterima oleh masing-masing juara.

1. Juara pertama mendapatkan hadiah sebesar USD300 ribu (setara Rp4,5 miliar).

2. Juara kedua atau runner-up mendapatkan USD100 ribu (setara Rp1,5 miliar).

3. Juara ketiga mendapatkan hadiah USD50 ribu (setara Rp764 juta).

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 mampu mempermalukan Timnas Thailand U-23 pada laga semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor telak 3-1. Laga itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB.