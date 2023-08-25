Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segini Total Hadiah Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Dapat Berapa?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:38 WIB
Segini Total Hadiah Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 Dapat Berapa?
Hadiah uang menanti jika Timnas Indonesia U-23 berhasil menjadi juara Piala AFF U-23 seperti pada 2019 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEGINI total hadiah Piala AFF U-23 2023 yang akan didapat jika Timnas Indonesia U-23 juara. Jumlah hadiah tersebut bikin penasaran mengingat turnamen yang digelar di Thailand itu sudah memasuki babak akhir.

Skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil melaju ke babak final Piala AFF U-23 2023 usai mengandaskan Timnas Thailand dengan skor 3-1, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB, di babak semifinal. Di partai puncak, Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam U-23.

Muhammad Ferarri beraksi di laga semifinal Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 (Foto: AFF)

Jika Indonesia keluar sebagai juara pertama, berapa total hadiah Piala AFF U-23 2023 yang bisa dibawa pulang? Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (25/8/2023), pihak penyelenggara hingga saat ini belum merilis nominal hadiah yang akan dibawa pulang sang juara.

Namun, jika mengacu pada tahun sebelumnya, penyelenggara menyediakan hadiah total USD450 ribu atau setara Rp6,8 miliar. Berikut rincian hadiah yang diterima oleh masing-masing juara.

1. Juara pertama mendapatkan hadiah sebesar USD300 ribu (setara Rp4,5 miliar).

2. Juara kedua atau runner-up mendapatkan USD100 ribu (setara Rp1,5 miliar).

3. Juara ketiga mendapatkan hadiah USD50 ribu (setara Rp764 juta).

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 mampu mempermalukan Timnas Thailand U-23 pada laga semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor telak 3-1. Laga itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/11/1653231/link-live-streaming-timnas-indonesia-u22-vs-filipina-di-sea-games-2025-gip.webp
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 vs Filipina di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_foto.jpg
Nasib Timnas Indonesia U-22 Ditentukan Vietnam vs Malaysia, Indra Sjafri Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement