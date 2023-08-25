Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2023: Pelatih Thailand U-23 Akui Permainan Timnas Indonesia U-23 Meningkat Pesat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:29 WIB
Piala AFF U-23 2023: Pelatih Thailand U-23 Akui Permainan Timnas Indonesia U-23 Meningkat Pesat
Pelatih Timnas Thailand U-23, Issara Sritaro (Foto: Changsuek)
A
A
A

RAYONG – Pelatih Timnas Thailand U-23, Issara Sritaro, memberikan apresiasi langsung atas penampilan luar biasa Timnas Indonesia U-23 usai berhasil melaju ke Final Piala AFF U-23 2023. Sang pelatih bahkan menilai permainan Skuad Garuda meningkat pesat.

Timnas Thailand U-23 yang berstatus sebagai tuan rumah harus menelan pil pahit usai terhenti di babak semifinal. Mereka gagal melaju ke partai puncak usai kalah 1-3 dari Indonesia U-23 di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Thailand, Kamis (24/8/2023) malam WIB.

Adapun gol yang bersarang ke gawang mereka itu dicetak oleh Jeam Kelly Sroyer (10’), Ferarri (23’), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45’). Sementara gol semata wayang Timnas Thailand U-23 disumbang oleh Chukid Wanpraphao (27’).

Tentu saja ini menjadi hasil yang tidak menyenangkan bagi Timnas Thailand U-23, mengingat mereka berstatus sebagai tim tamu. Kendati begitu, Sritaro menerima hasil kekalahan ini dengan lapang dada.

“Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia U23,” ucap Sritaro, dikutip dari The Thao 247, Jumat (25/8/2023).

Sritaro pun mengakui kualitas para pemain Timnas Indonesia U-23 yang padahal kita tahu tidak turun dengan skuad terbaiknya. Namun menurutnya, para pemain Skuad Garuda Muda mengalami peningkatan pesat.

