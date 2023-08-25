Jelang Final Piala AFF U-23 2023: Media Vietnam Nilai Timnas Indonesia U-23 Bakal Sulitkan The Golden Star

Para pemain Timnas Indonesia U-23 saat merayakan gol ke gawang Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)

HANOI – Timnas Indonesia U-23 bakal menghadapi Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. Skuad Garuda Muda dinilai bakal The Golden Star di partai final nanti.

Timnas Indonesia U-23 memastikan tempat di Piala AFF U-23 2023 usai mengalahkan Thailand di semifinal. Duel antara kedua tim tersebut digelar di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Kamis (24/8/2023) malam WIB.

Secara mengejutkan, Thailand yang berstatus tuan rumah turnamen edisi kali ini kalah 1-3 dari Timnas Indonesia U-23. Tim asuhan Shin Tae-yong tampil kompak di laga tersebut dan mampu memanfaatkan sejumlah peluang dengan baik.

Timnas Indonesia U-23 sudah ditunggu Vietnam U-23 di babak final Piala AFF U-23 2023. Laga tersebut akan berlangsung Sabtu (26/8/2023) pukul 20.00 WIB. Skuad Garuda Muda wajib memenangkan laga tersebut demi meraih juara turnamen edisi kali ini.

Jelang laga tersebut bergulir, salah satu media Vietnam menyoroti Timnas Indonesia U-23 yang tampil tidak dalam kekuatan terbaik. Meski begitu, mereka menilai performa Garuda Muda bisa menyulitkan Vietnam U-23. Oleh sebab itu, The Golden Star mesti fokus ketika melawan tim asuhan Shin Tae-yong.

“Setelah kemenangan 3-1 atas Thailand U-23, Timnas Indonesia U-23 menghadapi kesulitan terkait pemain di laga final melawan Vietnam U-23,” bunyi pernyataan dari Soha, Jumat (26/8/2023).