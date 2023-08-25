Putus Rekor 38 Tahun Tak Pernah Menang di Kandang Thailand, Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia U-23 Tembus Final Piala AFF U-23 2023

RAYONG - Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan atas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023. Ramadhan Sananta dan rekan-rekan menang meyakinkan 3-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB.

Hasil ini otomatis membawa Garuda Muda ke partai final. Pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi Vietnam U-23 yang berhasil mengatasi perlawanan Malaysia U-23 di babak empat besar.

Tidak hanya itu, kemenangan atas Thailand U-23 kali ini juga begitu istimewa. Pasalnya dengan ini Shin Tae-yong sukses mematahkan rekor buruk Timnas Indonesia yang tak pernah menang di kandang Thailand selama 38 tahun.

Pengamat sepakbola, Akmal Marhali membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan ini merupakan kemenangan pertama Timnas Indonesia di kandang Thailand sejak 1977 lalu.

"Ini kemenangan pertama Timnas Indonesia atas Thailand di kandang Thailand setelah 38 tahun," ujar pengamat sepak bola nasional Akmal Maharli, Jumat (26/8/2023).

"Saat itu di tahun 1985 pada Pra-Piala Dunia 86, lewat gol Heri Kiswanto ke gawang Somphong Nantaprapasin, Indonesia mengalahkan Thailand 1-0," lanjutnya.