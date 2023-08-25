Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023: Sisa 19 Pemain, Siapa Diturunkan?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Rayong Provincial Stadium pada Kamis, 24 Agustus 2023 malam WIB.

Kedua tim sama-sama meraih kemenangan telak di semifinal Piala AFF U-23 2023. Timnas Vietnam U-23 menghajar Timnas Malaysia U-23 dengan skor 4-1.

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 menghancurkan Timnas Thailand U-23 dengan skor 3-1. Sayangnya kelar pertandingan, Timnas Indonesia U-23 harus kehilangan satu pemain lagi karena cedera, yakni sang kapten Bagas Kaffa.

Kehilangan Bagas Kaffa membuat Timnas Indonesia U-23 tinggal menyisakan 19 pemain di Piala AFF U-23 2023. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membawa 23 pemain ke Piala AFF U-23 2023.

Namun, satu hari sebelum Piala AFF U-23 2023 dimulai, PSSI harus memulangkan dua pemain yang ternyata menjalani sanksi larangan dari AFC, yakni Komang Teguh dan Titan Agung. Kemudian di matchday pertama fase grup saat Timnas Indonesia U-23 kalah dari Malaysia U-23, Irfan Jauhari mengalami cedera.

Dengan ditambah Bagas Kaffa, itu berarti Timnas Indonesia U-23 kehilangan empat pemain. Alhasil, Timnas Indonesia U-23 bermodalkan 19 pemain saat bersua Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 besok malam.