HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2023: Sisa 19 Pemain, Siapa Diturunkan?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |10:35 WIB
Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023. (Foto: AFF)
PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Rayong Provincial Stadium pada Kamis, 24 Agustus 2023 malam WIB.

Kedua tim sama-sama meraih kemenangan telak di semifinal Piala AFF U-23 2023. Timnas Vietnam U-23 menghajar Timnas Malaysia U-23 dengan skor 4-1.

Timnas Malaysia U-23 vs Timnas Vietnam U-23

(Timnas Vietnam U-23 menggilas Timnas Malaysia U-23 dengan skor 4-1 di semifinal Piala AFF U-23 2023)

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 menghancurkan Timnas Thailand U-23 dengan skor 3-1. Sayangnya kelar pertandingan, Timnas Indonesia U-23 harus kehilangan satu pemain lagi karena cedera, yakni sang kapten Bagas Kaffa.

Kehilangan Bagas Kaffa membuat Timnas Indonesia U-23 tinggal menyisakan 19 pemain di Piala AFF U-23 2023. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membawa 23 pemain ke Piala AFF U-23 2023.

Namun, satu hari sebelum Piala AFF U-23 2023 dimulai, PSSI harus memulangkan dua pemain yang ternyata menjalani sanksi larangan dari AFC, yakni Komang Teguh dan Titan Agung. Kemudian di matchday pertama fase grup saat Timnas Indonesia U-23 kalah dari Malaysia U-23, Irfan Jauhari mengalami cedera.

Dengan ditambah Bagas Kaffa, itu berarti Timnas Indonesia U-23 kehilangan empat pemain. Alhasil, Timnas Indonesia U-23 bermodalkan 19 pemain saat bersua Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2023 besok malam.

