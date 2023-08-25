Al Ittihad Ajukan Tawaran Gila untuk Mohamed Salah, Gajinya Lewati Cristiano Ronaldo!

RIYADH - Al Ittihad telah mengajukan tawaran fantastis untuk menggoda Mohamed Salah. Detail tawaran gila itu menyita perhatian publik lantaran gajinya akan melewati Cristiano Ronaldo!

Liga Arab Saudi terus kedatangan pemain bintang Eropa di bursa transfer musim panas ini. Neymar Jr, Sadio Mane, hingga Jordan Henderson merupakan nama-nama baru yang memutuskan hengkang dari Benua Biru.

Namun, klub-klub Arab Saudi tampaknya masih belum puas merekrut bintang sepak bola Eropa. Terbaru, Salah dikabarkan diminati Al Ittihad.

Dilansir dari The Sun, Jumat (25/8/2023), jawara Liga Arab Saudi 2022-2023 itu mengajukan tawaran gila yang mirip dengan yang pernah diajukan ke David Beckham untuk menggoda sang bintang Liverpool. Klub tersebut sangat ingin membuat Salah sebagai wajah baru Liga Arab Saudi.

Al Ittihad telah menawarkan Liverpool uang sebesar 150 juta poundsterling (setara Rp2,8 triliun) untuk merekrut pemain asal Mesir tersebut. Salah akan dikontrak selama lima tahun dengan gaji pokok mencapai hampir 100 juta poundsterling (setara Rp1,9 triliun)!

Selain itu, Salah bakal mendapatkan layanan jet pribadi atau tiket pesawat tidak terbatas untuk keluarganya. Pemain berusia 31 tahun itu juga ditawari menjadi duta pariwisata dan investasi di Arab Saudi.