Timnas Indonesia U-23 Kalahkan Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2023, Erick Thohir: Alhamdulillah Final!

RAYONG - Timnas Indonesia U-23 mengalahkan Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengapresiasi para pemain dan bersyukur Garuda Muda bisa mencapai partai puncak.

Timnas Indonesia U-23 mengatasi tuan rumah Thailand U-23 dengan skor 3-1 di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Thailand, Kamis (24/8/2023) malam WIB. Tiga gol Skuad Garuda Muda dicetak oleh Jeam Kelly Sroyer (10’), Ferarri (23’), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45’).

Sementara gol semata wayang tuan rumah disumbang oleh Chukid Wanpraphao (27’). Kemenangan ini praktis membuat tim yang dinahkodai Shin Tae-yong itu melaju ke partai final Piala AFF U-23 2023.

Erick pun turut bersyukur atas pencapaian yang telah didapat Timnas Indonesia U-23. Namun di sisi lain, Erick juga mengimbau para pemain tal berpuas diri karena perjuangan mereka belum berakhir.

“Alhamdulillah final!,” tulis Erick dalam akun instagram pribadinya, Jumat (25/8/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengapresiasi perjuangan Alfeandra Dewangga cs. Disisi lain, Erick juga mengingatkan kepada para pemain Timnas Indonesia U-23 untuk tidak berpuas diri karena perjuangan belum berakhir.