Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Menang, Netizen Ramai-Ramai Serbu Instagram Thailand

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |10:09 WIB
Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Menang, Netizen Ramai-Ramai Serbu Instagram Thailand
Timnas Indonesia U-23 vs Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Timnas Indonesia U-23 menang atas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2022 yang berlangsung di Rayong Province Stadium, Thailand, Kamis (24/8/2023) malam WIB. Namun, euforia berlebihan dilakukan netizen Tanah Air yang ramai-ramai menyerbu akun Instagram Federasi Sepakbola Thailand, Changsuek

Aksi netizen di Instagram Changsuek tidak terlepas rivalitas Timnas Indonesia U-23 dan Thailand U-23 yang kembali panas. Seperti diketahui, kedua tim sempat saling bersitegang saat berhadapan di partai puncak SEA Games 2023 lalu.

Praktis, kemenangan kali ini dirasa menjadi momen tepat bagi para netizen untuk mengungkapkan kekesalan mereka kepada para pemain Timnas Thailand U-23. Namun disisi lain, banyak yang menilai tindakan tersebut terlalu berlebihan

"Indonesia Final," tulis akun @Syafruddin.

"Tuan rumah dilarang masuk final," tulis akun @agungpurbo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653281/tangerang-10k-hadir-sebagai-destinasi-sport-tourism-baru-gnu.webp
Tangerang 10K Hadir Sebagai Destinasi Sport Tourism Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/luna_maya_sportstive_1.jpg
Sportstive+ Jadi Momentum Luna Maya Ajak Karyawan TS Media Gemar Berolahraga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement