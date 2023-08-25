Piala AFF U-23 2023: Timnas Indonesia U-23 Menang, Netizen Ramai-Ramai Serbu Instagram Thailand

RAYONG - Timnas Indonesia U-23 menang atas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2022 yang berlangsung di Rayong Province Stadium, Thailand, Kamis (24/8/2023) malam WIB. Namun, euforia berlebihan dilakukan netizen Tanah Air yang ramai-ramai menyerbu akun Instagram Federasi Sepakbola Thailand, Changsuek

Aksi netizen di Instagram Changsuek tidak terlepas rivalitas Timnas Indonesia U-23 dan Thailand U-23 yang kembali panas. Seperti diketahui, kedua tim sempat saling bersitegang saat berhadapan di partai puncak SEA Games 2023 lalu.

Praktis, kemenangan kali ini dirasa menjadi momen tepat bagi para netizen untuk mengungkapkan kekesalan mereka kepada para pemain Timnas Thailand U-23. Namun disisi lain, banyak yang menilai tindakan tersebut terlalu berlebihan

"Indonesia Final," tulis akun @Syafruddin.

"Tuan rumah dilarang masuk final," tulis akun @agungpurbo.