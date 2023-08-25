Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Al Ittihad Bantai Al Riyadh 4-0, Karim Benzema Cetak Gol Pertama di Liga Arab Saudi 2023-2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |09:39 WIB
Al Ittihad Bantai Al Riyadh 4-0, Karim Benzema Cetak Gol Pertama di Liga Arab Saudi 2023-2024
Karim Benzema mencetak gol pertamanya di Liga Arab Saudi 2023-2024 pada laga Al Riyadh vs Al Ittihad (Foto: Instagram/@ittihadclub.sa)
RIYADH - Al Ittihad sukses membantai Al Riyadh 4-0 pada pekan ketiga Liga Arab Saudi 2023-2024, Jumat (25/8/2023) dini hari WIB. Yang menarik, Karim Benzema ikut mencatatkan namanya di papan skor, yang sekaligus menjadi gol pertamanya di musim ini.

Nama Benzema tengah menjadi sorotan. Pasalnya, penyerang berkebangsaan Prancis itu diisukan ribut dengan pelatih Al Ittihad Nuno Espirito Santo.

Karim Benzema mengemas satu gol dan satu assist untuk membantu Al Ittihad menang telak 4-0 atas Al Riyadh (Foto: Instagram/@ittihadcub.sa)

Pria asal Portugal itu diberitakan tidak senang dengan manajemen klub yang mendatangkan Benzema. Striker Real Madrid tersebut dinilai tidak cocok dengan skema racikannya.

Akan tetapi, kabar itu langsung mentah di pekan ketiga Liga Arab Saudi 2023-2024. Benzema dipasang sebagai starter oleh Nuno pada laga Al Riyadh vs Al Ittihad, Jumat (25/8/2023) dini hari WIB, di Stadion Pangeran Faisal bin Fahd, Riyadh.

Hebatnya lagi, Benzema ikut menceploskan satu gol di laga itu. Penyerang berusia 35 tahun tersebut membuka keran gol Ittihad pada menit ke-17.

Lalu, Abderrazak Hamdallah menyumbang dua gol pada menit ke-25 (penalti) dan di injury time babak pertama. Gol terakhir disarangkan Saleh Al-Amri (90+3') dengan memanfaatkan umpan matang Benzema.

