Tiket Laga Uji Coba Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan Resmi Dijual, Simak Harganya!

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-17 di laga uji coba (Foto: PSSI)

JAKARTA - Tiket laga uji coba antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 resmi dijual, Jumat (25/8/2023). Harga tiket laga tersebut bervariasi tergantung pilihan kategori.

Informasi terkait dibukanya penjualan tiket laga tersebut diketahui dari laman Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia. Unggahan tersebut sontak menarik perhatian pencinta sepak bola Tanah Air.

Sebagai informasi, laga persahabatan antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 akan digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 30 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB.

Lima hari jelang pertandingan, PSSI membuka penjualan tiket. Calon penonton bisa membeli tiket pertandingan lewat situs resmi federasi atau lewat rekanan loket.com.

“Penjualan tiket International Friendly Match U-17: Indonesia vs Korea Selatan resmi dibuka!” bunyi pernyataan dari akun Instagram @timnas.indonesia, Jumat (25/8/2023).

“Dapatkan tiketnya melalui website PSSI.org atau Tiket.com,” sambung unggahan itu.