Media Malaysia Takjub Lihat Pertahanan Timnas Indonesia U-23 saat Bantai Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

MEDIA Malaysia, Makan Bola, takjub melihat pertahanan Timnas Indonesia U-23 saat membantai Timnas Thailand U-23 dengan skor 3-1 di semifinal Piala AFF U-23 2023, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB. Makan Bola bahkan menyoroti kapten Timnas Indonesia U-23, Alfeandra Dewangga, yang bermain impresif di laga tersebut.

Dalam laga yang digelar di Rayong Province Stadium itu, skuad asuhan Shin Tae-yong bermain ciamik. Meski bermain di kandang lawan, Beckham Putra dan kawan-kawan tidak gentar memainkan umpan-umpan pendek cepat.

Strategi ini kemudian yang merepotkan Thailand U-23. Terbukti di menit ke-10, Timnas Indonesia U-23 unggul cepat lewat gol Jeam Kelly Sroyer.

Setelah itu, Timnas Indonesia U-23 menambah keunggulan lewat gol Muhammad Ferarri di menit ke-23. Thailand U-23 dapat memperkecil kedudukan di menit ke-27 melalui aksi Chudit Wanpraphao.

Akan tetapi, gol bunuh diri pemain Thailand U-23, Natcha Promsomboon, di menit ke-45+1 membuat keunggulan Timnas Indonesia U-23 bertambah menjadi 3-1. Skor tersebut bertahan hingga laga usai.

Salah satu media Malaysia menyoroti kemenangan mengejutkan Timnas Indonesia U-23 atas Thailand U-23. Makan Bola menilai lini pertahanan Garuda Muda tampil solid.