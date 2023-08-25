Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Gentar Hadapi Vietnam di Final Piala AFF U-23 2023, Muhammad Ferarri Optimistis Timnas Indonesia U-23 Juara!

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |08:01 WIB
Tak Gentar Hadapi Vietnam di Final Piala AFF U-23 2023, Muhammad Ferarri Optimistis Timnas Indonesia U-23 Juara!
Muhammad Ferarri optimistis Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2023 (Foto: AFF)
A
A
A

RAYONG - Bek Timnas Indonesia U-23, Muhammad Ferarri, optimistis menjuarai Piala AFF U-23 2023. Ia tidak gentar dengan calon lawan di babak final Piala AFF U-23 2023, yakni Timnas Vietnam U-23.

Timnas Indonesia U-23 mampu mempermalukan Timnas Thailand U-23 pada laga semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor telak 3-1. Laga itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB.

Muhammad Ferarri beraksi di laga semifinal Piala AFF U-23 2023 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 (Foto: AFF)

Jeam Kelly Sroyer (10'), Ferarri (23'), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45+1') hanya bisa dibalas sekali oleh Chukid Wanpraphao (27'). Alhasil, tiket ke final Piala AFF U-23 2023 berhasil digenggam Indonesia.

Ferarri sama sekali tidak gentar dengan Vietnam. Ia yakin Timnas Indonesia U-23 bisa menang di final dan menjadi juara Piala AFF U-23 2023.

“Saya fokus sama tim sendiri saja, tidak peduli siapa lawannya. Kami juga banyak pengalaman lawan Vietnam,” ujar Ferarri dalam konferensi pers pascalaga, dikutip pada Jumat (25/8/2023).

“Kami juga pernah menang lawan mereka di SEA Games. Jadi, di pertandingan terakhir nanti Insya Allah kami bisa menang,” tukas bek berusia 20 tahun tersebut.

Halaman:
1 2
      
