Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Skuad Seadanya, Shin Tae-yong Ungkap Kunci Timnas Indonesia U-23 Tembus Final Piala AFF U-23 2023

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |07:18 WIB
Skuad Seadanya, Shin Tae-yong Ungkap Kunci Timnas Indonesia U-23 Tembus Final Piala AFF U-23 2023
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengungkap kunci sukses melaju ke final Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengungkap kunci keberhasilan melaju ke Final Piala AFF U-23 2023 dengan skuad seadanya. Sebab, pencapaian itu di luar ekspektasi publik sebelumnya.

Timnas Indonesia U-23 mampu mempermalukan Timnas Thailand U-23 pada laga semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor telak 3-1. Laga itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 menang 3-1 atas Timnas Thailand U-23 (Foto: PSSI)

Jeam Kelly Sroyer (10'), Muhammad Ferarri (23'), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45+1') hanya bisa dibalas sekali oleh Chukid Wanpraphao (27'). Alhasil, tiket ke final Piala AFF U-23 2023 berhasil digenggam Indonesia.

Usai laga, Shin kembali mengungkapkan tantangan-tantangan yang harus dihadapi jelang Piala AFF U-23 2023. Persiapan yang mepet serta skuad seadanya, memaksa pelatih asal Korea Selatan itu putar otak.

Ditambah lagi, performa Jeam Kelly Sroyer dan kawan-kawan kurang meyakinkan di babak grup. Namun, itu semua sudah tidak penting lagi, lantaran Indonesia menembus babak final.

“Kami tidak punya cukup persiapan sebelum ke Thailand dan juga waktu TC sangat singkat,” ujar Shin dalam konferensi pers pascalaga, dikutip pada Jumat (25/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653275/hasil-bulu-tangkis-beregu-putra-leobagas-menang-beregu-putra-indonesia-lolos-ke-final-jkw.webp
Hasil Bulu Tangkis Beregu Putra: Leo/Bagas Menang, Beregu Putra Indonesia Lolos ke Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/febriana_dwipuji_kusumameilysa_trias_puspitasari.jpg
Mental Kokoh Ana/Trias Bongkar Kebangkitan Indonesia dari Ketertinggalan 1-2 Lawan Malaysia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement