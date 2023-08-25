Skuad Seadanya, Shin Tae-yong Ungkap Kunci Timnas Indonesia U-23 Tembus Final Piala AFF U-23 2023

RAYONG - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengungkap kunci keberhasilan melaju ke Final Piala AFF U-23 2023 dengan skuad seadanya. Sebab, pencapaian itu di luar ekspektasi publik sebelumnya.

Timnas Indonesia U-23 mampu mempermalukan Timnas Thailand U-23 pada laga semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor telak 3-1. Laga itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB.

Jeam Kelly Sroyer (10'), Muhammad Ferarri (23'), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45+1') hanya bisa dibalas sekali oleh Chukid Wanpraphao (27'). Alhasil, tiket ke final Piala AFF U-23 2023 berhasil digenggam Indonesia.

Usai laga, Shin kembali mengungkapkan tantangan-tantangan yang harus dihadapi jelang Piala AFF U-23 2023. Persiapan yang mepet serta skuad seadanya, memaksa pelatih asal Korea Selatan itu putar otak.

Ditambah lagi, performa Jeam Kelly Sroyer dan kawan-kawan kurang meyakinkan di babak grup. Namun, itu semua sudah tidak penting lagi, lantaran Indonesia menembus babak final.

“Kami tidak punya cukup persiapan sebelum ke Thailand dan juga waktu TC sangat singkat,” ujar Shin dalam konferensi pers pascalaga, dikutip pada Jumat (25/8/2023).