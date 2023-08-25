Timnas Indonesia U-23 Melaju ke Final Piala AFF U-23 2023, Pengamat Sepakbola Akmal Marhali: Luar Biasa!

Pengamat sepakbola nasional, Akmal Marhali, memuji penampilan Timnas Indonesia U-23 yang mengalahkan Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Menurutnya, apa yang ditampilkan anak asuh Shin Tae-yong sungguh luar biasa.

Timnas Indonesia U-23 mampu mempermalukan Timnas Thailand U-23 pada laga semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor telak 3-1. Laga itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB.

Jeam Kelly Sroyer (10'), Muhammad Ferarri (23'), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45+1') hanya bisa dibalas sekali oleh Chukid Wanpraphao (27'). Alhasil, tiket ke final Piala AFF U-23 2023 berhasil digenggam Indonesia.

Akmal mengatakan, kemenangan itu layak untuk disyukuri. Ia melihat Jeam Kelly Sroyer dan kawan-kawan tampil seolah tanpa beban di laga tersebut. Dua gol cepat yang dicetak dalam kurun 25 menit pertama, menjadi kunci kemenangan.

"Kemenangan ini patut disyukuri, pemain luar biasa, tampil tanpa beban, tunjukan permainan terbaiknya. Dua gol cepat modal awal, walau sempat dikecilkan, gol ketiga hasil bunuh diri itulah yang membunuh permainan Thailand," ujar Akmal ketika dihubungi, Jumat (25/8/2023).

"Tampil di kandang sendiri, dan sebelumnya kalah di SEA Games 2021 membuat mereka tampil dengan beban, tidak ada pola, mereka tak mampu tunjukan sebuah tim, bermain keras kasar akhirnya gagal membobol gawang Indonesia," imbuhnya.