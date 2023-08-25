Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Melaju ke Final Piala AFF U-23 2023, Pengamat Sepakbola Akmal Marhali: Luar Biasa!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |07:07 WIB
Timnas Indonesia U-23 Melaju ke Final Piala AFF U-23 2023, Pengamat Sepakbola Akmal Marhali: Luar Biasa!
Pengamat sepakbola, Akmal Marhali, memuji penampilan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023 (Foto: Instagram/@akmalmarhali20)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat sepakbola nasional, Akmal Marhali, memuji penampilan Timnas Indonesia U-23 yang mengalahkan Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Menurutnya, apa yang ditampilkan anak asuh Shin Tae-yong sungguh luar biasa.

Timnas Indonesia U-23 mampu mempermalukan Timnas Thailand U-23 pada laga semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor telak 3-1. Laga itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)

Jeam Kelly Sroyer (10'), Muhammad Ferarri (23'), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45+1') hanya bisa dibalas sekali oleh Chukid Wanpraphao (27'). Alhasil, tiket ke final Piala AFF U-23 2023 berhasil digenggam Indonesia.

Akmal mengatakan, kemenangan itu layak untuk disyukuri. Ia melihat Jeam Kelly Sroyer dan kawan-kawan tampil seolah tanpa beban di laga tersebut. Dua gol cepat yang dicetak dalam kurun 25 menit pertama, menjadi kunci kemenangan.

"Kemenangan ini patut disyukuri, pemain luar biasa, tampil tanpa beban, tunjukan permainan terbaiknya. Dua gol cepat modal awal, walau sempat dikecilkan, gol ketiga hasil bunuh diri itulah yang membunuh permainan Thailand," ujar Akmal ketika dihubungi, Jumat (25/8/2023).

"Tampil di kandang sendiri, dan sebelumnya kalah di SEA Games 2021 membuat mereka tampil dengan beban, tidak ada pola, mereka tak mampu tunjukan sebuah tim, bermain keras kasar akhirnya gagal membobol gawang Indonesia," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159033/gerald_vanenburg-QiW4_large.jpg
Pesan Gerald Vanenburg Usai Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/51/2997382/kiper-timnas-australia-u-23-pantang-remehkan-timnas-indonesia-u-23-di-piala-asia-u-23-2024-MuILIvuc8c.jpeg
Kiper Timnas Australia U-23 Pantang Remehkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/51/2886795/respons-erick-thohir-soal-marselino-ferdinan-dan-arkhan-fikri-yang-sindir-bonus-piala-aff-u-23-2023-belum-cair-mereka-bercanda-doang-ZBUB85gMOt.jpg
Respons Erick Thohir soal Marselino Ferdinan dan Arkhan Fikri yang Sindir Bonus Piala AFF U-23 2023 Belum Cair: Mereka Bercanda Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/51/2873880/manajer-timnas-malaysia-u-23-kurang-puas-dengan-penampilan-pemainnya-di-piala-aff-u-23-2023-bi4rtF9TqG.jpg
Manajer Timnas Malaysia U-23 Kurang Puas dengan Penampilan Pemainnya di Piala AFF U-23 2023
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653225/hasil-bulu-tangkis-beregu-putra-sabarreza-menang-indonesia-vs-singapura-sama-kuat-11-fpv.webp
Hasil Bulu Tangkis Beregu Putra: Sabar/Reza Menang, Indonesia vs Singapura Sama Kuat 1-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/08/febriana_dwipuji_kusumameilysa_trias_puspitasari.jpg
Mental Kokoh Ana/Trias Bongkar Kebangkitan Indonesia dari Ketertinggalan 1-2 Lawan Malaysia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement