HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Respek Pemain Timnas Indonesia U-23, Beri Penghormatan ke Bench Timnas Thailand U-23 Kelar Semifinal Piala AFF U-23 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |06:55 WIB
Momen Respek Pemain Timnas Indonesia U-23, Beri Penghormatan ke Bench Timnas Thailand U-23 Kelar Semifinal Piala AFF U-23 2023
Momen penghormatan pemain Timnas Indonesia u-23 ke bench Timnas Thailand U-23. (Foto: TikTok/@chandramargatama)
A
A
A

MOMEN respek pemain Timnas Indonesia U-23 memberi penghormatan ke bench Timnas Thailand U-23 kelar semifinal Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. Laga panas tersaji di semifinal Piala AFF U-23 2023 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Rayong Province Stadium, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB.

Wasit asal Jepang Hiroki Kasahara yang memimpin pertandingan sampai-sampai mengeluarkan lebih dari tiga kartu kuning kepada pemain Timnas Thailand U-23 yang bermain kasar. Permainan kasar yang ditunjukkan Thailand U-23 lebih karena frustrasi kesulitan meladeni permainan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23

Passing rapi hingga efektif memanfaatkan peluang, membuat Timnas Indonesia U-23 menang 3-1 atas Thailand U-23. Gol-gol Timnas Indonesia U-23 dicetak Jeam Kelly Sroyer di menit ke-10, Muhammad Ferarri (23’) dan satu gol bunuh diri pemain Thauland U-23, Natcha Promsomboon (45+1’).

Sementara itu, satu-satunya gol Thailamd U-23 dicetak Chudit Wanpraphao di menit 27. Kelar pertandingan, mengutip dari akun TikTok @chandramargatama, kapten Timnas Indonesia U-23 Alfeandra Dewangga memimpin rekan-rekannya untuk memberi penghormatan ke bench Timnas Thailand U-23.

Momen penghormatan pemain Timnas Indonesia U-23 ke bench Thailand U-23

(Momen penghormatan pemain Timnas Indonesia U-23 ke bench Thailand U-23. Foto: TikTok/@chandramargatama)

Mereka memberi penghormatan dengan membungkukkan badan, tepat di hadapan bench yang diisi ofisial dan pemain Timnas Thailand U-23. Tersentak dengan aksi para pemain Timnas Indonesia U-23, pemain Timnas Thailand U-23 juga melakukan hal serupa di bench skuad Garuda Muda.

Selanjutnya, Timnas Indonesia U-23 akan tampil di final Piala AFF U-23 2023 melawan Timnas Vietnam U-23. Laga akan dilangsungkan pada Sabtu, 26 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

