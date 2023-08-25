Shin Tae-yong Angkat Bicara soal Pemain Timnas Thailand U-23 yang Main Kasar saat Hadapi Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, angkat bicara soal permainan kasar yang ditunjukkan para pemain Timnas Thailand U-23 saat bertemu di semifinal Piala AFF U-23 2023, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB. Shin Tae-yong mengatakan, yang pasti ia meminta Muhammad Ferarri dan kawan-kawan untuk tidak mengasari sang lawan.

Dalam laga tersebut, wasit asal Jepang Hiroki Kasahara yang memimpin pertandingan, memberikan lebih dari tiga kartu kuning kepada pemain Timnas Thailand U-23. Skuad asuhan Issara Sritaro seperti frustrasi karena kesulitan membobol gawang Timnas Indonesia U-23 kawalan Ernando Ari.

“Saya selalu menekankan bahwa lawan adalah rekan kami juga, Mereka adalah pemain profesional. Inilah pekerjaan kami,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga.

“Saya selalu meminta kepada para pemain saya untuk tidak menyakiti pemain lawan, tetapi tetap yang paling penting adalah mentalitas karena itulah yang paling penting dalam sepakbola,” sambung pelath asal Korea Selatan tersebut.

Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 menang 3-1 atas Timnas Thailand U-23 yang sejatinya bermain di hadapan ribuan suporter mereka. Akan tetapi, Timnas Thailand U-23 justru kerepotan menghadapi Timnas Indonesia U-23.

Skuad Garuda Muda mampu unggul cepat lewat Jeam Kelly Sroyer di menit ke-10. Seolah belum puas, tim asuhan Shin Tae-yong menambah keunggulan lewat gol Muhammad Ferarri di menit ke-23. Timnas Indonesia U-23 unggul 2-0 atas Thailand.