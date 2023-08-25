Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Angkat Bicara soal Pemain Timnas Thailand U-23 yang Main Kasar saat Hadapi Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |06:25 WIB
Shin Tae-yong Angkat Bicara soal Pemain Timnas Thailand U-23 yang Main Kasar saat Hadapi Timnas Indonesia U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023
Timnas Indonesia U-23 lolos ke final Piala AFF U-23 2023 usai menang 3-1 atas Timnas Thailand U-23. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, angkat bicara soal permainan kasar yang ditunjukkan para pemain Timnas Thailand U-23 saat bertemu di semifinal Piala AFF U-23 2023, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB. Shin Tae-yong mengatakan, yang pasti ia meminta Muhammad Ferarri dan kawan-kawan untuk tidak mengasari sang lawan.

Dalam laga tersebut, wasit asal Jepang Hiroki Kasahara yang memimpin pertandingan, memberikan lebih dari tiga kartu kuning kepada pemain Timnas Thailand U-23. Skuad asuhan Issara Sritaro seperti frustrasi karena kesulitan membobol gawang Timnas Indonesia U-23 kawalan Ernando Ari.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23

“Saya selalu menekankan bahwa lawan adalah rekan kami juga, Mereka adalah pemain profesional. Inilah pekerjaan kami,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga.

“Saya selalu meminta kepada para pemain saya untuk tidak menyakiti pemain lawan, tetapi tetap yang paling penting adalah mentalitas karena itulah yang paling penting dalam sepakbola,” sambung pelath asal Korea Selatan tersebut.

Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 menang 3-1 atas Timnas Thailand U-23 yang sejatinya bermain di hadapan ribuan suporter mereka. Akan tetapi, Timnas Thailand U-23 justru kerepotan menghadapi Timnas Indonesia U-23.

Skuad Garuda Muda mampu unggul cepat lewat Jeam Kelly Sroyer di menit ke-10. Seolah belum puas, tim asuhan Shin Tae-yong menambah keunggulan lewat gol Muhammad Ferarri di menit ke-23. Timnas Indonesia U-23 unggul 2-0 atas Thailand.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/49/1653209/pereli-muda-diva-zahra-tutup-musim-2025-dengan-moncer-siap-naik-level-kompetisi-aws.webp
Pereli Muda Diva Zahra Tutup Musim 2025 dengan Moncer, Siap Naik Level Kompetisi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/winger_timnas_amerika_serikat_christian_pulisic_m.jpg
Hasil Torino vs AC Milan di Liga Italia: Captain America Selamatkan I Rossoneri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement