HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan Timnas Thailand U-23, Shin Tae-yong Resmi Bungkam Seluruh Negara Asia Tenggara

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |06:23 WIB
Kalahkan Timnas Thailand U-23, Shin Tae-yong Resmi Bungkam Seluruh Negara Asia Tenggara
Shin Tae-yong telah menaklukkan 10 negara Asia Tenggara bersama Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Shin Tae-yong kini resmi mengalahkan seluruh negara Asia Tenggara usai Timnas Indonesia U-23 menaklukkan Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Sebelumnya, Negeri Gajah Putih selalu menjadi batu sandungan di berbagai kelompok umur.

Timnas Indonesia U-23 mampu mempermalukan Timnas Thailand U-23 pada laga semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor telak 3-1. Laga itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 (Foto: PSSI)

Jeam Kelly Sroyer (10'), Muhammad Ferarri (23'), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45+1') hanya bisa dibalas sekali oleh Chukid Wanpraphao (27'). Alhasil, tiket ke final Piala AFF U-23 2023 berhasil digenggam Indonesia.

Itu sekaligus kemenangan pertama Shin atas Thailand selama menukangi Indonesia di berbagai kelompok umur. Sebelumnya, ia juga tak pernah bisa menang di berbagai kelompok umur melawan The Elephant War.

Berkat hasil tersebut, Shin kini resmi menaklukkan 10 negara Asia Tenggara di berbagai kelompok umur. Ia sendiri memang ditunjuk oleh PSSI untuk menangani Timnas Indonesia U-19/U-20, U-23, hingga senior, sejak Desember 2019.

Negara Asia Tenggara pertama yang dikalahkan Shin adalah Timnas Kamboja pada fase grup Piala AFF 2020 (Desember 2021). Ketika itu, Tim Merah Putih dibawanya menang telak 4-2.

Halaman:
1 2
      
