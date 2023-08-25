Advertisement
BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong di Ambang Cetak Sejarah Bersama Timnas Indonesia U-23 Jelang Final Piala AFF U-23 2023 Lawan Timnas Vietnam U-23

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |06:02 WIB
Shin Tae-yong di Ambang Cetak Sejarah Bersama Timnas Indonesia U-23 Jelang Final Piala AFF U-23 2023 Lawan Timnas Vietnam U-23
Shin Tae-yong di ambang catatan sejarah bersama Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 (Foto: PSSI)
RAYONG - Shin Tae-yong di ambang cetak sejarah bersama Timnas Indonesia U-23 jelang final Piala AFF U-23 2023 melawan Timnas Vietnam U-23. Ini menjadi kesempatan emas untuk menyumbang trofi pertama buat skuad Garuda.

Timnas Indonesia U-23 mampu mempermalukan Timnas Thailand U-23 pada laga semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor telak 3-1. Laga itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 (Foto: PSSI)

Jeam Kelly Sroyer (10'), Muhammad Ferarri (23'), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45+1') hanya bisa dibalas sekali oleh Chukid Wanpraphao (27'). Alhasil, tiket ke final Piala AFF U-23 2023 berhasil digenggam Indonesia.

Ini adalah kali kedua Shin tampil di laga final sebuah turnamen bersama Tim Merah Putih. Sebelumnya, ia mengantar skuad Garuda ke final Piala AFF 2020 (Desember 2021 hingga Januari 2022). Sayangnya, Indonesia takluk 2-6 secara agregat dari Timnas Thailand.

Kini, Shin kembali mengantar Indonesia ke final Piala AFF untuk level U-23. Timnas Vietnam U-23 akan menjadi lawan di babak final, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB, di Stadion Provinsi Rayong.

Pria asal Korea Selatan itu tentu harus putar otak untuk mengalahkan The Golden Stars. Namun, peluang untuk menang tetap ada, melihat penampilan Alfeandra Dewangga dan kawan-kawan di atas lapangan pada laga semifinal melawan Thailand.

