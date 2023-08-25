Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Takjub Timnas Indonesia U-23 Bantai Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |05:40 WIB
Shin Tae-yong Takjub Timnas Indonesia U-23 Bantai Timnas Thailand U-23 di Semifinal Piala AFF U-23 2023
Shin Tae-yong takjub dengan kerja keras Timnas Indonesia U-23 untuk menaklukkan Timnas Thailand U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

RAYONG - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, takjub melihat anak asuhnya membantai Timnas Thailand U-23 di semifinal Piala AFF U-23 2023. Ia gembira lantaran skuad Garuda Muda bisa melaju ke final di tengah berbagai cobaan yang menghantam.

Timnas Indonesia U-23 mampu mempermalukan Timnas Thailand U-23 pada laga semifinal Piala AFF U-23 2023 dengan skor telak 3-1. Laga itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Rayong, Thailand, Kamis 24 Agustus 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 (Foto: PSSI)

Jeam Kelly Sroyer (10'), Muhammad Ferarri (23'), dan gol bunuh diri Natcha Promsomboon (45+1') hanya bisa dibalas sekali oleh Chukid Wanpraphao (27'). Alhasil, tiket ke final Piala AFF U-23 2023 berhasil digenggam Indonesia.

Usai pertandingan, Shin merasa takjub dengan penampilan anak asuhnya. Sebab, Jeam Kelly Sroyer dan kawan-kawan mampu menampilkan yang terbaik di atas lapangan hijau.

"Pemain-pemain berusaha dan memberikan sekuat tenaga di atas lapangan," ujar Shin selepas pertandingan, dikutip dari Makan Bola, Jumat (25/8/2023).

Lebih lanjut, pria asal Korea Selatan itu mengaku senang dengan determinasi pasukannya. Sebab, berbagai cobaan sempat menghantam Garuda Muda di Piala AFF U-23 2023.

Halaman:
1 2
      
